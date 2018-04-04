狄鶯救子》寄宿家庭牽線人稱孫被寵壞 愛槍成癡

2018年04月04日 07:39 中時電子報 龔邦華

芭芭拉奶奶今年八十五歲，住在賓州，她從事交換學生的事業有六十年的經驗。到目前為止，她經手過幾千名交換學生，她自己也當HOST MOTHER，照顧過上百名學生。她就是把孫安佐安排給寄宿家庭女性的牽線人。

根據本集團獨家取得的芭芭拉說法，她本人是替一個專門做國際交換學生的一個組織工作。至於怎麼找到孫安佐的HOST MOTHER希伯特，她說希伯特的朋友照顧她所屬組織下的一名學生，然後希伯特喜歡她的組織的運作方式 覺得比之前合作的組織要好，所以接待了她介紹的學生一位學生(孫安佐)。

她說希伯特非常愛孫安佐，和他住在一起， 目前沒有其他交換學生(最多時期兩位)。 她說希伯特對外信譽非常好， 她是一個很棒的HOST MOTHER. 本身也是一位律師。 她很有愛心，還領養過一位家境不好的女孩，還送她進大學讀書。大家都喜歡她，她是孫安佐可以找到最好的HOST MOTHER。

針對孫安佐她說: 這個男孩是被父母溺愛，要甚麼就有甚麼的。他對槍枝有FIXATION (成痴)。當他來到美國，他問每個人你家裡有多少槍。當別人回答說 沒有槍，他回說但是在美國， 每個人都有槍。

而針對孫安佐對槍的執著，據芭芭拉的了解，希伯特的態度是反對的。她和孫安佐說；我家沒有槍，你不可以在我家擁槍。 但是因為尊重隱私，所以沒有去搜孫安佐的房間。要和他說話會先敲門。

芭芭拉奶奶的說法如果屬實，有兩點結論。第一，找寄宿家庭，真的是一門學問。因為芭芭拉也不是真的認識希伯特。 只是透過朋友的關係， 相信她的信譽 (這一點在美國很重要)。

另外，孫安佐是個槍癡。嚴重的程度到認為每個美國家庭都有槍的程度。這個嚴重偏離事實的想法是從哪來的?非常令人費解。

要是芭芭拉說的都是實話，那麼今天很可能倒楣的反而是HOST FAMILY 。HOST 到一位愛槍成癡的學生。然後在尊重他 (畢竟他十八歲了)的情形下沒有阻止或是搜房。

至於希伯特第一時間去把他房中的槍枝子彈取出，會不會真的是把他當兒子，一心只想要保護他? 如果依芭芭拉的描述，這一點並不是沒有可能。因為她很愛孫安佐，另外她懂法律，她是在警方有搜索令之前去自己家取出的，而孫安佐沒有真的犯案，嚴格說她取出的東西不是犯案證據。所以到目前警方也沒有辦去抓她。

至於芭芭拉替哪個組織工作? 她不願說。但是這些組織素質不齊。光是一點 ，如果寄宿家庭的那一條街還算安全， 但頂多是一個中低收入戶的區， 絕對談不上是孫安佐家人所稱的高級住宅區。所以一定在其中有某個環節有人刻意誤導。 只是不知道是在哪一端。

孫安佐的案子本身現在交由當地知名律師去解決，但是這個案例對於想要在國外留學，尋找寄宿家庭的國人是一個警訊。自己小孩在外行為要是缺乏督導，或是因為長期溺愛讓他人無法置啄，偏差的想法沒有及時導正，結果會是不敢想像。

(中時電子報)