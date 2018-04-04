孫安佐被爆狂言「炸學校」 真相影片曝光大逆轉

2018年04月04日 08:39 中時電子報 簡怡欣

一名學生在結業式衝上舞台發言。(圖/取自 臉書)

孫鵬跟狄鶯的18歲獨子孫安佐，在美因恐怖威脅罪名遭逮捕，引發台美各界關注。近日孫又被爆曾狂言「炸學校」，有自稱當事人的林姓康橋校友PO出當時影片澄清，可見一名學生在結業式衝上舞台發言，雖然一度遭師長制止，但仍吸引台下哄堂大笑。

根據康橋校友曝光的影片，是校方舉辦結業式當天活動，有名學生意外衝講台上搶麥克風，遭師長上前勒脖制止；但影片中仍可聽見，「I'm Edward.I wanna say I'm a lovely guy, I'll miss you.（我是艾德華，我想說我是個可愛的傢伙，我會想念你們）」，說完後即跑下講台。

這齣學校結業式上的意外插曲，雖然當時立即遭師長制止，不過卻引來台下學生笑聲，甚至最後現場更傳出鼓掌聲，讓校方集會瞬間變得溫馨、趣味。公開當時影片的康橋校友說，「不是我們要袒護他還是甚麼的，證據我這有，不要抹黑」，並認為「同學其實都知道，只是因為天真，想要對學校說幾句話所以上台」。

另一郭姓網友也PO出現場影片，質疑「他有哪裡提到要炸學校了嗎？」。有網友留言，「我相信他不是壞小孩只是怪小孩，只是有時不知道自己的言行不適合」，另有網友認為，「有一些事情還不能蓋棺論定！目前很多事都還在釐清當中，先別下註解」。

(中時電子報)