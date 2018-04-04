民進黨沒出息？神準估票王姚立明：柯文哲當選機率只有...

台北市長柯文哲。（中時資料照片）

友善列印
中時電子報

2018九合一選舉近，民進黨卻還「卡關」是否禮讓柯文哲或自推人選，但綠秘書長洪耀福日前表示「民進黨推誰，都會輸柯P」。對此，國會觀察基金會董事長姚立明在政論節目上批「已經認定自己輸給別人，哪有一個秘書長，可以沒有出息到這種地步」對自己政績的否認，不曉得為什麼這麼害怕，只能想是因為民進黨現在執政政績太爛。另外，從第三者的角度上來看，禮讓不禮讓其實結果相同，柯文哲當選機率就是一半。

姚立明因2014年預言以素人之姿參選台北市長的柯文哲將得80萬票，最終拿到85萬多票，2016年總統大選再度神預測民進黨總統候選人蔡英文，會贏國民黨總統候選人朱立倫至少300萬，果真蔡大贏308萬多票。

昨姚上政論節目《鄭．知道了》先是批洪耀福「為什麼這麼害怕」，已認定自己輸給別人，哪有一個秘書長，可以沒出息到這地步，都不曉得怎麼去聽這句話。對民進黨自己政績的否認，只能想是因為民進黨現在執政政績太爛，所以台北市沒票。否則台北市上一次選時，綠的板塊大於藍，蔡英文在這贏了，他是認為蔡英文的票不會移轉、民進黨的票，不會給民進黨提名的人。

姚再說，民調有個最基本的基礎叫作「看好度」，你自己不看好你的候選人，然後說「果然證實我的西瓜不夠甜」，這不是神經病的民調嗎？神準估票王姚立明直言若民進黨淪落到執政2年以後，膽子小到不敢面對選民，那不懂2020年總統大選，憑什麼膽子大起來。

至於柯文哲的當選機率，姚立明表示從第三者的角度上來看，禮讓不禮讓其實結果相同，柯文哲當選機率就是一半，對他來講已經沒差了，就看民進黨「它自己怎麼評估它自己的黨、怎麼看他自己的黨」。

(中時電子報)

解放軍罕見實彈訓練 港媒曝賴清德從政危機

解放軍罕見實彈訓練 港媒曝賴清…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。