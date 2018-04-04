太粗暴！保母「拉塞拍推」顧嬰兒說是正常 網友火大

一保母以「拉塞拍推」方式顧嬰兒，遭家長質疑後說是正常，家長將影片po上爆料公社，網友看了火大。翻攝爆料公社

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中時電子報
/綜合報導
太粗暴！保母「拉塞拍推」顧嬰兒說是正常 網友火大

保母「拉塞拍推」顧嬰兒說是正常，若是你的小孩，你是無所謂還是怒?一名家長在爆料公社上po出影片，一年輕保母原本躺在寶寶身旁，之後坐起來看手機，後來嫌寶寶吵，大力將寶寶抓到腿邊，拍打、塞奶嘴安撫沒用，又用力將寶寶推出去，最後抱起寶寶安撫，讓家長生氣，保母竟說，「她們習慣動作都是這樣，她認為沒什麼」。

一保母以「拉塞拍推」方式顧嬰兒，遭家長質疑後說是正常，家長將影片po上爆料公社，網友看了火大。翻攝爆料公社

該名家長昨晚將影片po上爆料公社，詢問大家意見。他說，想請問大家，你們自己的小孩被這樣對待，你們會認為無所謂？還是很怒？我個人認為我無法接受，請各位給我建議，到底是我大驚小怪？還是保母有事？

有網友看了覺得火大，紛說「這是虐待！小孩可以這樣摔嗎？」、「我無法接受，如果沒有耐心請不要做這樣的工作」、「這麼粗暴！哪個父母能接受」、「如果是我一定會揍保姆，感覺孩子都被她拍到內傷了，告她已經違反兒童條例法，她不適任當保姆一職」、「讓我小孩這樣被對待，我的習慣是甩兩巴掌，乖~這個也沒有什麼，請保母站好」。

另有保母證照的網友則認為，影片中的保母可能因為小孩哭鬧讓她不耐煩、影響她滑手機，所以對小孩很粗魯，根本不是什麼習慣動作，建議家長別再把小孩送去。

(中時電子報)

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