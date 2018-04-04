李光耀故居爭議再起 弟妹堅持要李顯龍拆除

新加坡現任總理李顯龍。（圖/新華社）

友善列印
中時電子報

據新加坡亞洲衛視（Channel Newsasia）報導，新加坡建國總理、已故國務資政李光耀，留下一棟位於烏節路（Orchard Road）購物區附近的歐思禮路（Oxley Road）38號故居，對於該故居的使用權，再次引發李家子女的內鬨。面對政府昨天公布可能保留地下樓層的報告提出抗議，身為弟妹的李顯揚（Lee Hsien Yang）與李瑋玲希望，哥哥李顯龍能依照父親的遺囑執行他的遺願，最終拆除這棟房子。

當年領導新加坡獨立、創造經濟奇蹟的李光耀，與妻子柯玉芝結縭多年，兩人育有2子1女：李顯龍、李瑋玲和李顯揚。多年來刻意栽培之下，長子李顯龍亦步亦趨地成為他的繼任者，持續維持「李氏風格」並領導新加坡；而次子李顯揚則留學英美名校，留學回國後進入新加坡電信（Singtel），後轉為民航局主席一職，曾公開表態對政治並無興趣。唯一的女兒李瑋玲則是一名腦神經外科醫生，現任新加坡國立腦神經醫學院院長。

已故新加坡資政李光耀的2子一女：（由左至右）李顯龍、李顯揚和李瑋玲。（圖/美聯社）

李光耀留下在歐思禮路（Oxley Road）38號的故居。（圖/路透社）

兄弟姊妹之間的不合，其實在前年李光耀逝世後就逐漸浮出檯面。至今未婚、已62歲的李瑋玲是父親晚年的實際照顧者，曾因大哥有意讓長子李鴻毅成為第三代接班一事，在媒體上痛批兄長「濫用權力」並有「建立王朝」之意，一度引發國內外媒體的軒然大波。李顯揚更透過社群媒體表示，「父親（李光耀）認為，他身後將故居拆除，才能讓新加坡走得更遠。希望兄長遵照父親遺願。」也讓一件外界看似單純的事件，再次成為矚目焦點。

不過，身為總理的李顯龍認為，目前無須對故居做出決定。他仍會讓妹妹李瑋玲住在歐思禮路38號故居，短時間內也不會有拆除的動作。

(中時電子報)

文章來源：Lee Kuan Yew wanted 38 Oxley Road demolished: Lee Hsien Yang and Lee Wei Ling

更多精彩新聞請見國際頻道！
駐美代表處：密切注意美對陸301… 「美墨長城」完工前 川普擬派軍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。