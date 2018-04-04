李光耀故居爭議再起 弟妹堅持要李顯龍拆除

2018年04月04日 08:55 中時電子報 李靖棠

據新加坡亞洲衛視（Channel Newsasia）報導，新加坡建國總理、已故國務資政李光耀，留下一棟位於烏節路（Orchard Road）購物區附近的歐思禮路（Oxley Road）38號故居，對於該故居的使用權，再次引發李家子女的內鬨。面對政府昨天公布可能保留地下樓層的報告提出抗議，身為弟妹的李顯揚（Lee Hsien Yang）與李瑋玲希望，哥哥李顯龍能依照父親的遺囑執行他的遺願，最終拆除這棟房子。

當年領導新加坡獨立、創造經濟奇蹟的李光耀，與妻子柯玉芝結縭多年，兩人育有2子1女：李顯龍、李瑋玲和李顯揚。多年來刻意栽培之下，長子李顯龍亦步亦趨地成為他的繼任者，持續維持「李氏風格」並領導新加坡；而次子李顯揚則留學英美名校，留學回國後進入新加坡電信（Singtel），後轉為民航局主席一職，曾公開表態對政治並無興趣。唯一的女兒李瑋玲則是一名腦神經外科醫生，現任新加坡國立腦神經醫學院院長。

已故新加坡資政李光耀的2子一女：（由左至右）李顯龍、李顯揚和李瑋玲。（圖/美聯社）

李光耀留下在歐思禮路（Oxley Road）38號的故居。（圖/路透社）

兄弟姊妹之間的不合，其實在前年李光耀逝世後就逐漸浮出檯面。至今未婚、已62歲的李瑋玲是父親晚年的實際照顧者，曾因大哥有意讓長子李鴻毅成為第三代接班一事，在媒體上痛批兄長「濫用權力」並有「建立王朝」之意，一度引發國內外媒體的軒然大波。李顯揚更透過社群媒體表示，「父親（李光耀）認為，他身後將故居拆除，才能讓新加坡走得更遠。希望兄長遵照父親遺願。」也讓一件外界看似單純的事件，再次成為矚目焦點。

不過，身為總理的李顯龍認為，目前無須對故居做出決定。他仍會讓妹妹李瑋玲住在歐思禮路38號故居，短時間內也不會有拆除的動作。

(中時電子報)