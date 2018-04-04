MLB》好慘！史坦頓洋基主場首秀吞5K遭噓

史坦頓(右)今天在洋基首秀，慘吞5次三振被噓爆。(美聯社)

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中時電子報

史坦頓(Giancarlo Stanton)轉隊到洋基後，今(4日)首度在主場亮相迎戰光芒，球隊雖11比4贏球中止二連敗，但他卻沒拿出好表現回饋球迷，竟還生涯頭一次單場狂吞5次三振，向來愛恨分明的洋基球迷，可沒讓史坦頓好過，當他領到第4張老K時，毫不留情的狂噓他。

因昨天下雨，洋基主場首戰延了一天於今天開打，史坦頓首度在洋基主場亮相，自然成為關注的焦點之一。然而，球迷們頂著綿綿細雨看球，卻是看到史坦頓被光芒先發阿契(Chris Archer)K掉3次，面對普瑞特(Austin Pruitt)及拉莫(Sergio Romo)也各領1K。

史坦頓尷尬的寫下生涯單場被最多K紀錄，自開幕戰對藍鳥轟出雙響炮後，近14打數僅有1安，狂吞8次三振，超越賈吉暫居洋基陣中「被三振王」，打擊率從2成86下修到2成11。史坦頓雖熄火，不過洋基在桂格瑞斯(Didi Gregorious)雙響貢獻8打點帶領下，攻得11分拿下勝利。

洋基前次有球員被單場5K，是2005年的菲利浦斯(Andy Phillips)。《紐約郵報》記者寇斯特洛(Brian Costello)認為，如果史坦頓持續低迷，他會如何面對紐約球迷跟媒體，將是件值得關注的事，「他(史坦頓)的表現，會被用嚴格的高標準檢視，這會是他生涯從未遇過的重壓。」

(中時電子報)

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