小三小四都提告！台泥辜家大女婿婚外生2子曝光

辜振甫長女辜懷群的夫婿胡其龍。（報系資料照 姚志平攝）

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中時電子報

前台灣水泥公司、海基會董事長辜振甫的大女婿胡其龍，驚爆婚外情醜聞，而且一爆就是兩件！兩名女子分別對胡其龍提出「確認親子關係」訴訟，並要求高額的扶養費用，讓胡婚外生2子家醜曝光。

今年68歲胡其龍，是辜振甫與辜嚴卓雲長女辜懷群的夫婿，胡、辜育有2名子女。《鏡週刊》報導，今年2月底、3月初，台北地方法院家事法庭原本預定有2件「確認親子關係」的官司宣判，2件官司的被告都是胡其龍，原告則分別是林姓、張姓母子。據了解林女是胡的「小四」，張女則是「小三」。

經DNA鑑定報告等證據，法官認定林女之子的生父就是胡其龍，2月26日判決胡須每月支付4萬多元扶養費給林女之子，到他成年為止，另外還要支付積欠的65萬多元扶養費給林女。

至於小三母子告胡的官司原本預定3月5日宣判，不過當天卻臨時取消，並未如期宣判。據了解，因和小四的官司敗訴，胡選擇與小三達成和解。

週刊報導，胡其龍原本與婚外對象相安無事，但是2年前他不再提供扶養費，結果陸續遭小三、小四母子提起「確認親子關係」訴訟，並要求高額的扶養費用，讓婚外生子醜聞曝光。

據了解，胡其龍的小三、張姓女子，甚至曾找上現任的台泥董事長、辜家三女婿張安平，希望張安平出面處理。

(中時電子報)

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