清明吃潤餅好應景！「有機芽菜」清甜吃健康

清明潤餅新吃法 有機芽菜清甜響脆。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

清明時節雨紛紛 路上行人欲斷魂！話說今年清明節晚上開始真的會變天，不過應景的食物可不要少！清明時節吃潤餅一定少不了豆芽菜，今年可以嘗試不同的的吃法，位在林口的芽寶寶有機農場生產各類芽菜，在無菌恆溫培芽室內以專利盒有機栽培，可直接新鮮生食，做為潤餅內餡鮮甜清脆，吃出不同的清新口感。

芽寶寶有機農場目前有多達11種有機活芽菜，熱銷產品包括青花芽菜、紫高麗菜芽、蘿蔔嬰等，消費者常常用來料理沙拉和精力湯。場主劉金枝靠著努力與堅持突破種種困境，剛開始投入時遭遇黴菌孳生必須整批產品銷毀，後來創業夥伴紛紛因資金壓力退出，更面臨過通路商倒閉，貨款拿不到且自己宅配人力吃緊的窘境，還好在農業局和林口農會的輔導以及林口有機農友的協助交流下，慢慢為好產品找到市場、打出口碑，創造出多樣化產品的芽菜王國。

清明潤餅新吃法 有機芽菜清。（新北市農業局提供）

不同於一般農場，芽寶寶有機農場如同科技廠房，無塵培芽室採用恆溫、空氣過濾、自動灑水系統，確保生產汙染風險降到最低，有機種子經過清洗及浸泡，再以獨家專利無介質技術置入專利盒中播種，經過7天在無光恆溫冷藏室中成長，採收後隔天一早就出貨，送到消費者手上還維持著成長狀態，每一口都是最新鮮安全的美味。今年清明，可以試試自製「彩虹芽菜堅果捲」，在潤餅皮中下方放上海苔片，再依序放上新鮮綜合芽菜及蘋果片，並淋上芝麻醬、灑上綜合堅果，讓人看的賞心悅目，吃得美味又安心！

農業局表示，為鼓勵農友加入有機生產，市府提供包括租地、驗證、有機肥料、農機、溫網室及生產資材等補助，可農會申請。另也協助媒合農友，讓農作物進入小農鮮鋪及各地農夫市集展售，好產品被大家看見。

(中時電子報)

清明潤餅新吃法 有機芽菜清。（新北市農業局提供）
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