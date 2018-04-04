「美墨長城」完工前 川普擬派軍隊駐守邊界

2018年04月04日 09:36 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞網報導，美國總統川普（Donald Trump）又一次對美墨邊界開砲，在日前巡視完剛剛開始動工的「美墨長城」後，昨日在白宮（White House）再次表示，「在我們完成這道高牆和防衛以前，我們將派軍隊駐守邊界，保衛國土安全。」川普更指出，此決議先前已和國防部長馬蒂斯（James Mattis）商議過，但對於總統的言論，五角大廈（The Pentagon）方面卻拒絕做出回應。

從大選階段、到當選總統之初，川普批評和攻擊墨西哥的言論從未停止過。無論是非法移民、北美自由貿易協定（NAFTA）、貿易公平性或是「經費」負擔等議題，幾乎都能找到攻擊墨西哥的地方，也讓過往與美國西南各州維持互通有無的墨西哥，也開始傷腦筋未來的發展。當國會在審議新聯邦預算案時，川普原先要求高達250億美元（約7,283億台幣）的「長城」預算，但在兩黨角力妥協下，國會最終僅批准了16億美元（約466.1億台幣）的預算，一度讓川普非常不高興。

未來駐紮於美墨邊界的，還能看到美軍的蹤影。（圖/美聯社）

不久前親自巡視「美墨長城」的美國總統川普（圖中紅領帶者）。（圖/美聯社）

然而，雖然尚不知五角大廈是否會真正落實總統的意願，但過往由邊防、海關和州警負責看管的邊界地區，如果真的派駐部隊防備，外界推測，很可能由911事件後新成立的美國北方司令部（U.S. Northern Command）專責處理，該司令部是美軍九大司令部之一，於2002年由小布希總統（George W. Bush）授權成立，負責抵禦針對美國本土、阿拉斯加、加拿大、墨西哥的襲擊。

(中時電子報)