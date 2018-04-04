MLB》前役腳傷早退 柯瑞亞飆太空人最速場內轟

2018年04月04日 09:54 中時電子報 蔡銘仁

太空人當家游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)日前作客對戰遊騎兵時，被界外球打傷左腳大拇指，日前主場開幕戰，因左腳不適早退，不過，太空人今(4日)在主場迎戰金鶯，柯瑞亞仍在先發名單，還在首打席用16.39秒，繞場一周拚出場內全壘打，用表現告訴大家，腳傷完全沒問題！

太空人前役首度回主場作戰，柯瑞亞僅打1打席，第2局守備時感覺到左腳大拇指不適，提前退場休息。柯瑞亞經檢查後無大礙，此役先發擔任四棒游擊手，賽前他樂領冠軍戒指說，「我想在這重要的一天上場作戰，這是別具意義的一戰，你永遠不知道下次何時會再拿到戒指。」

柯瑞亞如願上場，也在1下首打席就替球隊建功。太空人先發韋藍德(Justin Verlander)1上挨轟，使得太空人陷0比1落後；1下2出局一壘有人，柯瑞亞面對金鶯先發投手萊特(Mike Wright. Jr)，揮出直擊中左外野全壘打牆的深遠安打，助球隊追平比分。

不過，金鶯外野手曼西尼(Trey Mancini)沒接到這球，球打到牆後，一路向中外野滾動，金鶯中外野手瓊斯花一段時間才撿到球。柯瑞亞起初過一壘前，還目送著球慢跑，發現金鶯外野手沒掌握到球，急忙加速衝刺，頭也不回的直闖本壘，跑回太空人超前的第2分。

太空人主場前次出現場內轟，是在美國時間2014年8月2日，由辛格頓(Jon Singleton)擊出；柯瑞亞是第四位於太空人主場打出場內轟的太空人球員，僅花16.39秒跑回本壘，更打破2015年馬里斯尼克(Jake Marisnick)所創17.97秒太空人隊史最速場內轟紀錄。

(中時電子報)