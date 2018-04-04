遭賴揆打擊 侯友宜：院長應該專心國事

國民黨新北市長參選人侯友宜（前右）4日早上跨區陪同北市議員參選人掃街拜票，受到許多婆婆媽媽歡迎。（張立勳攝）

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國民黨新北市長參選人侯友宜4日跨區到北投為子弟兵掃街、拜票，受到許多婆婆媽媽歡迎，展現高人氣，甚至有人還給侯一個大擁抱；對於綠營打擊他的力道增強，連行政院長賴清德都參一腳，侯友宜回應說，國事如麻，賴院長應該專心在國事。

今早侯友宜陪同國民黨北市議員擬參選人顏群晃在北投市場掃街，侯友宜說，他一直鼓勵年輕人參選，尤其顏群晃跟他一樣是警察出身，是非分的很清楚，工作很多年有經驗，相信會是很好的議員，所以特地到北投市場一起掃街、拜票。

掃街過程不少婆婆、媽媽都特地來跟侯友宜握手，甚至還要求要擁抱，侯說，北投和新北市是一河之隔，很多是新北市民，對他很熟悉，給他很多鼓勵和支持，還有不少人說會守民調電話「幫你、支持你」，讓他聽了很感動，

侯友宜表示，很多媽媽從電視上認識他很多年，較少機會接觸，所以比較興奮，謝謝大家給他的關心，他會更努力。

他還說，握到豬肉攤販的手，就像他小時候的手，雖然油但很溫暖、親切，他相當喜歡，像回到家一樣，非常開心。

至於行政院長賴清德再提起鄭南榕事件，會不會認為因為民調領先，連敵營都在幫另名參選人周錫瑋打你？侯友宜對此表示，現在國事如麻，賴院長應該專心在國事。

被問到是否還會幫忙大家掃街？侯友宜說，他希望幫年輕想參政的朋友們，鼓勵出來做事，為台灣、為社會是一件很好的事，這是他不變的立場，只要年輕人需要他站出來一起併肩作戰，他都樂於跟年輕人在一起。

此外，掃街途中發生小插曲，一位阿嬤不慎跌倒，侯友宜即時伸出援手扶了阿嬤一把，侯友宜說，他感到很抱歉，因為市場擁擠阿嬤跌倒了，能幫忙就扶一把，還好沒有受到很大傷害，很開心每天可以做一件好事。

(中時)

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