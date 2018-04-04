豆豆先生劇情! 因為海鷗和辣香腸… 旅館禁他入住17年

誰能料到，海鷗和辣香腸引發了一場旅館入住的災難。（翻攝自CBS NEWS）

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中時電子報
/綜合報導
圖為加拿大維多利亞帝后大酒店外觀。（翻攝自CBS NEWS）

到底惹出多大的麻煩，會讓旅館對客人下達禁住令？一位網友在臉書自爆入住加拿大某間旅館不可思議的經歷，他被禁住17年後重訪旅館，帶著當時闖禍的禮物，終於得到諒解，有個開心的結局。

加拿大媒體CBS NEWS報導，一位網友克伯奇爾（Nick Burchill）在臉書自爆，他出差住宿的不可思議經驗。17年前為了探訪一位住院的海軍朋友，他帶著裝滿兄弟牌義大利辣味香腸的行李箱，入住加拿大維多利亞帝后大酒店，但災難很快就發生了。

他描述，當時飯店沒有冰箱，但天氣尚稱涼爽，為免香腸在室溫起變化，便將香腸擺在窗邊的小桌上，之後就到維多利亞港四周散步。

怎知回到旅館，整屋子都是海鷗，克伯奇爾說，大約有30-40隻這麼多，牠們待在裡面有段時間，吃了香腸還留下糞便，不僅如此，窗簾被扯破，檯燈也倒了，現場一團混亂。

克伯奇爾表示，他剛到公司3個月，公司幫訂了這間旅館，晚上還得跟客戶共進晚餐，可以想見他當時的情緒。他丟鞋企圖趕走最後一、兩隻海鷗，結果鞋子和海鷗一起從窗戶離去，而這一幕被飯店許多其他遊客目睹。

以趕上跟客戶的晚餐，他下樓去撿拾丟出的鞋子和浴巾，回來花了時間清理，用吹風機烘乾鞋子時，房間卻突然停電，他只好打電話和櫃台求助。

克伯奇爾說，當房門一打開，他永遠記得前來清理人員的驚訝表情，這已遠遠超過她手上的清理工具所能應付，後來旅館幫他換了另一個房間。對於這件事，他認為旅館人員處理得很好，不過幾天後公司收到旅館來信，說以後不能再接待他入住。

克伯奇爾上周到附近辦事，他尊重並理解當年旅館對他的處置，也想對旅館做出補償，於是他拎著義大利辣味香腸來到旅館。旅館人員告訴他，有資深員工說過17年前的這個故事，他道了歉，並得到原諒，後來旅館經理解除了他的禁住令，希望下次他到訪時能再來入住。

(中時電子報)

文章來源：How seagulls, pepperoni got Dartmouth man banned from posh B.C. hotel

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