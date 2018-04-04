找回過往繁榮 大學生在新竹朝山社區創意出擊

2018年04月04日 10:20 中時 林志成

新竹香山的朝山社區早期是港口，因海岸線外移後，過往繁榮盛況已不復見。一群中華大學企管系的學生組成行動團隊，獲得教育部青年署「青年社區參與行動計畫」補助，利用當地自然生態元素結合社區打造文創教室，運用創意為社區文化共創加值。

中華大學企管系學生游巧吟等7位同學組成青年團隊，於朝山社區駐點，希望協助青年及社區居民共同找回失落的漁村文化。團隊以社區自然環境與歷史人文故事為調查起點，發現香山濕地是北台灣最大的潮間帶濱海濕地，因此決定以濕地招潮蟹為特色元素，利用簡單的手印蓋章，製作出社區「金多蟹」的意象，並舉辦百人蓋手印活動，號召大家加入。

青年團隊結合社區里民共同打造文創教室，將漁村景觀、文化生態資產，透過客製紙風箏、海洋造景果凍蠟燭、景點名片座等手工DIY發揮創意，並規畫系列一日遊行程，讓外來觀光客透過文創教室手作DIY、社區導覽等活動認識朝山社區。

此外，青年團隊也舉辦「朝山RUN起來社區路跑」活動，捲動當地上百人熱情參與，團隊期待路跑能成為地方每年眾所矚目的年度活動，更邀請大家用雙腳見證香山朝山社區的美。

游巧吟表示，在還沒執行計畫前，只是一般遊客，但透過實際與社區里民溝通、相處，慢慢互相建立起工作默契與革命情感，讓這段在朝山社區裡的經歷充滿許多意義，也期望能藉此經驗凝聚居民對社區發展的行動力！

朝山社區發展協會羅美玲執行長則表示，中華大學學生進駐後，為社區帶來正向改變，期待未來能有更多青年創意注入社區，讓更多人了解、看到朝山社區的寶貴文化。

青年署鼓勵青年團隊於社區深耕，協助解決社區問題！相關資訊可至青年署官網 (www.yda.gov.tw/公共參與/社會參與/社區參與行動計畫/簡介)查詢。

(中時)