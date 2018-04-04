從尼米茲號開始 美軍逐步替換新F-35C航母艦載機

美國海軍將從今年底開始逐步換裝新一代航母艦載機F-35C型，圖為F-35C戰機正在林肯號航母進行飛行試驗。（圖/美國海軍）

友善列印
中時電子報

據美國海軍時報（Navy Times）報導，美國海軍現役航母艦載機以F/A-18「大黃蜂」（F/A-18 Hornets）與「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornets）兩型為主多年，因為新一代計畫研發進度拖延，導致更新作業遲遲無法進行。如今美國海軍宣布，將於今年底開始，從核動力航母尼米茲號（USS Nimitz）開始，逐步將艦載機替換為新一代的F-35C戰機（F-35 Lightning II）。

對抗波音洛馬壓境 印度擬擴大自產光輝戰機產能
「美墨長城」完工前 川普擬派軍隊駐守邊界

海軍航空部隊（Naval Air Forces）發言人佛蘭德斯中校（Ron Flanders）表示，「從現在起到12月尼米茲號戰鬥群返國前，將是飛行員駕駛艦上超級大黃蜂的最後時光。未來飛行員將前往加州勒穆爾基地，進行完整的新機駕駛訓練。他們將成為海軍第一支以F-35C為主的機隊。」事實上，上月底（3/23）已有一批F-35C戰機中隊，在林肯號航母（USS Abraham Lincoln）上完成並取得飛行認證。

美國海軍新一代艦載機F-35C降落於林肯號航空母艦甲板。（圖/美國海軍）

美國海軍現役航母艦載機F-18「超級大黃蜂」戰機。（圖/波音官網）

F-35單座隱形戰鬥機，是由全球最大的武器製造商洛克西德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。其中除加拿大以價格過高為由拒絕購買外，其餘夥伴皆已下訂單或完成編制服役。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類。

但美國海軍也擔憂，存在太多不確定因素的F-35戰機，恐讓佈署計畫不斷延後。繼尼米茲號換裝後，下一艘迎接新戰機的航母應該是卡爾文森號（USS Carl Vinson），期望在2021年以前可以完成佈署的工作。而據美國媒體的了解，雖然軍方尚未公佈最終的計畫，但很可能在2030年以前完成約20個F-35C戰機中隊的編組與駐紮，讓各艘航空母艦的空中優勢能更上層樓。

(中時電子報)

文章來源：Navy fighter squadron begins switch to the F-35

文章來源：Into the Fold: F-35C Carrier Qualifications Aboard Lincoln

更多精彩新聞請見軍事頻道！
反恐情報戰！200名英特種部隊藏…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。