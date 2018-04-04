從尼米茲號開始 美軍逐步替換新F-35C航母艦載機

2018年04月04日 10:27 中時電子報 李靖棠

據美國海軍時報（Navy Times）報導，美國海軍現役航母艦載機以F/A-18「大黃蜂」（F/A-18 Hornets）與「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornets）兩型為主多年，因為新一代計畫研發進度拖延，導致更新作業遲遲無法進行。如今美國海軍宣布，將於今年底開始，從核動力航母尼米茲號（USS Nimitz）開始，逐步將艦載機替換為新一代的F-35C戰機（F-35 Lightning II）。

海軍航空部隊（Naval Air Forces）發言人佛蘭德斯中校（Ron Flanders）表示，「從現在起到12月尼米茲號戰鬥群返國前，將是飛行員駕駛艦上超級大黃蜂的最後時光。未來飛行員將前往加州勒穆爾基地，進行完整的新機駕駛訓練。他們將成為海軍第一支以F-35C為主的機隊。」事實上，上月底（3/23）已有一批F-35C戰機中隊，在林肯號航母（USS Abraham Lincoln）上完成並取得飛行認證。

美國海軍新一代艦載機F-35C降落於林肯號航空母艦甲板。（圖/美國海軍）

美國海軍現役航母艦載機F-18「超級大黃蜂」戰機。（圖/波音官網）

F-35單座隱形戰鬥機，是由全球最大的武器製造商洛克西德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。其中除加拿大以價格過高為由拒絕購買外，其餘夥伴皆已下訂單或完成編制服役。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類。

但美國海軍也擔憂，存在太多不確定因素的F-35戰機，恐讓佈署計畫不斷延後。繼尼米茲號換裝後，下一艘迎接新戰機的航母應該是卡爾文森號（USS Carl Vinson），期望在2021年以前可以完成佈署的工作。而據美國媒體的了解，雖然軍方尚未公佈最終的計畫，但很可能在2030年以前完成約20個F-35C戰機中隊的編組與駐紮，讓各艘航空母艦的空中優勢能更上層樓。

(中時電子報)