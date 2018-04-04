趙傳回母校高歌 我很醜可是我很溫柔 嗨翻2000校友

2018年04月04日 10:55 中時 周麗蘭

歌手趙傳（帶棒球帽者）回母校斗六鎮西國小參加校慶音樂晚會顯得相當感動，他旁邊是校長張景哲。（鎮西國小提供）

趙傳的臉書貼文。（周麗蘭翻攝）

周麗蘭／雲林報導

創校120年歷史的斗六市鎮西國小意外發現歌手趙傳是校友，校長張景哲以臉書私訊他邀請他回母校看看，趙傳爽快答應特地從北京飛回台灣，不僅在校慶音樂晚會唱三首歌一塊錢未收，還倒貼來回高鐵車票，他淚光閃閃感性地說「這一天我等20年了！」

趙傳小一到小六柱在斗六，小六時為配合父親工作要北遷，他媽媽認為寒假最不影響功課，決定在小六下學期一開學就轉學，趙傳甚至來不及跟同學道別，他的學籍資料當時全都寄到新學校，沒有留下任何紀錄在鎮西，連畢業紀念冊也沒有他，幾年來校方始終無法證實。

現任校長張景哲得知他小一到小六上確實在鎮西讀過，以臉書私訊趙傳學長「母校120周年慶，如果能夠見到你，校慶一定特別精采。」沒想到趙傳很快答應。

張景哲說，趙傳上月24日抵達時看到禮堂旁邊的斑馬，驚訝說「喔，斑馬還在！」看到孔子像說「孔子也在！」看到100多歲的老茄冬高興說「老樹也還在！」他開玩笑跟趙傳說「沒叫他們走，還在這裡站。」

趙傳經紀人原本不希望他上台唱歌，張景哲仍暗中準備伴唱帶隨機應變，介紹他出場時臨時邀請他唱歌，沒想到趙傳大方接受，第一首「我是一隻小小鳥」、第二首「愛要怎麼說出口」，台下2000多人喊安可。

趙傳聽到安可聲，說他其實現在不太喜歡唱這首，覺得自己並不醜，正確說是「還滿帥的」，他問台下觀眾對不對，大家熱情拍手，趙傳清唱了成名曲「我很醜可是我很溫柔」，高亢清亮的嗓音讓校友們感動不已。

趙傳唱上唱完三首歌淚光閃爍，說他等這一天等20年了，對小時候的一切都非常懷念，125周年還要回來。趙傳唱完後校友圍著他簽名，他來者不拒。

張景哲說，傳哥不只沒有架子，連請他吃飯都不要，校方準備斗六東市場有名的小吃擺了一桌，最後在兵荒馬亂中他和經紀人搭高鐵回台北，連車票錢都沒拿。

張景哲表示，趙傳回母校的那晚有兩個同學來，一個叫陳信安、一個姓沈，陳信安說有一次趙傳的帽子丟了，被撿到交回訓導處，主任廣播說「趙傳你的頭掉了在訓導處，請來拿回」結果趙傳不好意思去拿，他幫忙拿的。

(中時)