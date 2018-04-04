陳水扁大讚這兩人綠色執政品質保證 網友：X

前總統陳水扁（左）。（柯宗緯攝）

友善列印
中時電子報

高雄市長陳菊確定將北上接任總統府秘書長！前總統陳水扁昨藉「新勇哥物語」大讚，這是總統任命賴神擔任閣揆之後，另一張高明的絕妙好牌。並詢問「你不覺得總統把南台灣綠色執政，品質保證的5顆星市長，延攬入閣入府，是總統二年來最佳的人事佈局嗎？」但網友不認同，直言「蔡英文要執政就要自己來，台南高雄一塌糊塗竟然要他們去治理全國，X」、「台南幹話王+高雄負債王要來禍害台灣囉，台灣真慘」。

阿扁在「新勇哥物語」裡提到，菊姐深具政治智慧，通曉行政倫理的地方。在總統府未正式對外發佈人事令前，她守口如瓶，這就對了！哪像某位閣員在閣揆人選都還沒定案，他就迫不急待的自行宣佈將接任某部部長，完全不可同日而語！

這是總統任命賴神擔任閣揆之後，另一張高明的絕妙好牌。你不覺得總統把南台灣綠色執政，品質保證的5顆星市長，延攬入閣入府，是總統二年來最佳的人事佈局嗎？特別是菊姐，歷任北高二市社會局長、行政院勞委會主委、3任12年高雄市長，政治歷練完整。不只是黨內最大派系大老，最重要的是總統最敬重也是最信任的民主前輩。菊姐將是綠營執政10年來，最有政治影響力的府秘書長。我認為這樣的人事佈局，對總統、對執政黨，甚至對2018、2020大選都會有加分效果！

但網友認為「這兩個已經被看破手腳啦，綠營之恥」、「又一個準備下神壇」、「犯人沒關在監獄居然還能發臉書講廢話？正直與善良回來了」、「這樣空心蔡可以假裝被三個人施壓 ，不小心就宣布特赦了」、「還在五星首長，高雄現在好大喜功無用建設」、「花媽：讓北台灣薪資勞安就業全部和高雄看齊！」、「台灣南部化」。

(中時電子報)

民進黨沒出息？神準估票王姚立明：柯文哲當選機率只有...
解放軍罕見實彈訓練 港媒曝賴清德從政危機
深綠選區蔡英文民調僅他們一半 黃智賢：2020賴清德最大對手是...
民進黨沒出息？神準估票王姚立明… 風電淪白老鼠 臺電出錢經長竟稱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。