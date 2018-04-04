陳水扁大讚這兩人綠色執政品質保證 網友：X

2018年04月04日 10:24 中時電子報 陳怡文

高雄市長陳菊確定將北上接任總統府秘書長！前總統陳水扁昨藉「新勇哥物語」大讚，這是總統任命賴神擔任閣揆之後，另一張高明的絕妙好牌。並詢問「你不覺得總統把南台灣綠色執政，品質保證的5顆星市長，延攬入閣入府，是總統二年來最佳的人事佈局嗎？」但網友不認同，直言「蔡英文要執政就要自己來，台南高雄一塌糊塗竟然要他們去治理全國，X」、「台南幹話王+高雄負債王要來禍害台灣囉，台灣真慘」。

阿扁在「新勇哥物語」裡提到，菊姐深具政治智慧，通曉行政倫理的地方。在總統府未正式對外發佈人事令前，她守口如瓶，這就對了！哪像某位閣員在閣揆人選都還沒定案，他就迫不急待的自行宣佈將接任某部部長，完全不可同日而語！

這是總統任命賴神擔任閣揆之後，另一張高明的絕妙好牌。你不覺得總統把南台灣綠色執政，品質保證的5顆星市長，延攬入閣入府，是總統二年來最佳的人事佈局嗎？特別是菊姐，歷任北高二市社會局長、行政院勞委會主委、3任12年高雄市長，政治歷練完整。不只是黨內最大派系大老，最重要的是總統最敬重也是最信任的民主前輩。菊姐將是綠營執政10年來，最有政治影響力的府秘書長。我認為這樣的人事佈局，對總統、對執政黨，甚至對2018、2020大選都會有加分效果！

但網友認為「這兩個已經被看破手腳啦，綠營之恥」、「又一個準備下神壇」、「犯人沒關在監獄居然還能發臉書講廢話？正直與善良回來了」、「這樣空心蔡可以假裝被三個人施壓 ，不小心就宣布特赦了」、「還在五星首長，高雄現在好大喜功無用建設」、「花媽：讓北台灣薪資勞安就業全部和高雄看齊！」、「台灣南部化」。

(中時電子報)