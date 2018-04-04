打擊不公 日本國稅局盯上避稅手法高明的富人

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《讀賣新聞》報導，日本國稅局針對在日本國內外擁有高額資產的富裕階層加強監視，將日本全國國稅局的富裕層資訊調查小組擴大並增員。日本的富裕階層擅長避稅對策，讓不少日本國民感覺到稅制不公平。

在日本國稅局的雷厲風行之下，東京都內擁有許多富裕階層客戶的大型稅務事務所的稅理士(稅務代理人)都掩不住驚慌之情地表示，「連客戶和我們沒掌握到的海外戶頭都在稅務調查中被查出來」。

這位稅理士指出，住在港區的網路科技公司社長去年秋天被查稅，事前已向社長問了國內外銀行戶頭的餘額和海外投資的利息、分紅等詳細資訊，本以為準備萬全，沒想到東京國稅局的調查官竟拿出連社長本人都忘記了的投資對象及銀行帳戶等資料，被指逃漏申報數百萬日圓，後來補辦申報。

報導指出，日本國稅局2014年7月在東京、大阪、名古屋3個國稅局設置富裕階層調查小組。富裕階層在日本國內外擁有鉅額資產時，大多會找稅理士商量如何避稅。

位於東京築地的東京國稅局8樓的富裕階層調查小組中，有精通國際稅務的多名30至40多歲的菁英級職員，專門負責蒐集富裕階層的資產訊息，將他們的家屬、相關公司併成1組管理、分析其資產和投資動向。

據日本野村總合研究所的推算，日本擁有1億日圓(約台幣2千773萬元)以上貨幣資產的「富裕層」約有121萬7千戶(占全部的2.3%)，其中超過5億日圓以上的「超級富裕層」約7萬3千戶 (占全部的0.13%)。

日本國稅局去年7月起，將全國12個國稅局、辦事處的富裕階層調查小組擴編，原本全國約50名相關人員也增加到約200人。「巴拿馬文件」揭開避稅天堂的實情後，日本國民對富裕階層的過度避稅感到不滿。

(中時)

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