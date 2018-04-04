世界兒童自然營 口湖學童烤烏魚子讓日本人大喊「歐依係」

2018年04月04日 10:43 中時 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

口湖鄉成龍國小2名學童參加在日本舉辦的「世界兒童自然營」，用小朋友的觀點談論環境災難，讓各國學童了解海水倒灌形成的成龍溼地，並火烤口湖特產烏魚子與大家分享，「歐依係」之聲不絕於耳，4日分享赴日心得，用愛地球歡度兒童節。

「世界兒童自然營」由日本企業NEC贊助，日本關西大學院教授湊秋作策畫，藉以了解如何運用IT科技進行環境教育，台灣觀樹教育基金會受日本環境教育機構KEEP邀請，徵選口湖鄉成龍國小學童李培宏與林姵均代表參加。

李培宏、林姵均上個月底前往日本，與日本、馬來西亞、大陸、印尼等國家學童與進行3天交流，今年「兒童自然營」主題鎖定環境災難，2人出發前用心整理相關資料，用成龍溼地形成源由與各國學童分享。

李培宏、林姵均表示，成龍溼地原是1片農地，32年前因地層下陷及韋恩颱風引發海水倒灌成為溼地。觀樹教育基金會9年前開始舉辦「成龍溼地國際環境藝術計畫」，打造成龍溼地成為1處兼具生態保育、環境藝術與社區營造的基地。

除了討論環境災難議題，李培宏、林姵均特別帶了口湖特產烏魚子到日本，用口湖漁民獨特的火烤方式，在現場烤烏魚子與大家分享，香Q的台灣烏魚子讓各國學童大喊歐依係、delicious、 yummy。

成龍國小表示，成龍溼地正好是環境災難的最佳案例，在觀樹教育基金會與成龍村民、成龍國小師生共同努力下，翻轉溼地成為生態教育場域，此次藉由李培宏、林姵均的分享，讓學校孩子更具國際觀。

(中時)