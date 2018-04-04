風電淪白老鼠 臺電出錢經長竟稱「是廠商帶資金來建設」

攸關國家重大再生能源建設的離岸風電計劃，由無海上風力發電實績的日立得標，大幅增加專案風險，不科學非理性的「非核家園」政策將恐讓「窮人用不起電」。（圖/Shutterstock/達志影像)

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中時電子報

國民黨立委馬文君在3月27日的立法院院會，質詢行政院長賴清德及經濟部長沈榮津關於臺電以「第一期離岸風電示範風場」計劃，由臺電公司編列249.9億元預算，規劃在彰化縣大城鄉外海興建21座風力發電機，在歷經4次流標後，由比利時商楊德諾及日商日立聯合承攬。馬文君質疑日立在離岸風電「沒有實績，臺灣成白老鼠」(日立僅有陸上風電實績)，專案具有高風險，沈榮津竟回「是廠商帶資金來建設」。而賴清德回應「如果風機不能發出電來，那當然臺灣也不用給他電費」。顯有「刻意忽略建廠成本」的嫌疑。

107年3月27日立法院院會馬文君質詢能源政策

據長期關注國內外能源議題的清大工科所碩士張文杰指出，臺電編列編預算經過經濟部核准，並依採購法開標，離岸風力發電計劃「是臺電自己出錢蓋的，絕非經濟部長所稱是『廠商帶資金來建設』。如果離岸風力發電計劃失敗，無法發電，就是代表臺電投資的249.9億浪費掉了，難道賴清德是指臺電的錢不算臺灣的錢?」

質詢中也有提到太陽能發電的部分，沈榮津也是以「也都是廠商帶錢來，有發電，廠商才有收入。」回應。張文杰表示，甫於3月動工，號稱全國最大的彰濱太陽光電開發案也是由臺電編列預算，得標金額為62億元，並不是經濟部長所言「廠商帶錢來」。

國內的再生能源建設計劃，單以前述兩案來看，臺電自己投資就超過300億元，而且是由經濟部核准，結果經濟部長公開稱：「是廠商帶錢來」，行政院長說：「發不出電來也沒損失」！？

張文杰指出，對於這些官員經手的臺灣「能源轉型政策」，敢說這政策沒問題的人，若不是既得利益者，就是「能源文盲」。

(中時電子報)

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