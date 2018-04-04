影》「二刀流」炸裂！大谷翔平本季首轟出爐

2018年04月04日 11:04 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平(中)首轟出爐，開心跟隊友慶祝。(美聯社)

大谷翔平熱身賽打得低迷，一度讓人擔心甚至看衰，不過到開季，他用實質表現證明自己！天使今(4日)對戰印地安人，大谷擔任8棒指定打擊，首打席就替球隊建功，相中印隊先發湯姆林(Josh Tomlin)的內角偏低曲球，一棒扛出右外野3分炮，助球隊1局打完，以6比2領先。

Shohei Ohtani’s first at-bat at Angel Stadium.



Gone.



Goosebumps. pic.twitter.com/mU901OKkKZ — MLB (@MLB) 2018年4月4日

大谷熱身賽打擊率僅1成25，但例行賽首戰首打席就敲安；此役他首次在主場出賽，第二度以打者身分上場，首打席就迎來得分契機。大谷在1下天使2出局攻占滿壘時上場，纏鬥到第6個球，揮出本季首轟；靠他跟卓奧特(Mike Trout)接連開轟，該局結束，天使反超以6比2領先。

有趣的是，大谷回休息室後，隊友們不忘捉弄他一番，假裝冷淡不和他擊掌。大谷跟空氣擊了幾下掌後，主動搭上隊友的肩，像個小孩似的興奮跳著報喜，最後他的隊友不再淡定，全聚到他身旁開心摸著他的頭，跟他一同共享開轟後的喜悅。

(中時電子報)