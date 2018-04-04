MLB》大谷引話題：貝比魯斯為何不當二刀流？

2018年04月04日 11:07 中時電子報 盧品青

天使隊投手大谷翔平。(美聯社)

日籍投手大谷翔平的「二刀流」成為本季大聯盟最熱的話題之一，美國媒體不斷以「日本的貝比魯斯(Babe Ruth)」來稱讚他。差不多距今100年前，貝比魯斯從投手轉成全職野手，為什麼他不當二刀流呢？

1918年5月，左投貝比魯斯首次以一壘手身分上陣，他敲出1支全壘打，下一戰他再度擔任一壘手，又敲出全壘打。那年貝比魯斯13勝7敗，自責分率2.22，那時還是所謂的「死球年代」，貝比魯斯同時以11轟成為年度全壘打王。

「投打雙絕」的貝比魯斯在隔年面臨一個重大抉擇，到底他該投球還是打擊？大聯盟各隊總教練當時普遍認為貝比魯斯應該繼續當全職投手，紅襪球團也是這麼想的。可是貝比魯斯堅持他要打擊，隔年他以「二刀流」身分連莊全壘打王(29轟、113打點)，不過在投手丘退步到9勝5敗。

ESPN分析貝比魯斯當不成二刀流的原因至少有3點，前兩項是除了投打兼修之外，最重要的兩個條件：一是體能，二是紀律。那個年代沒有DH指定打擊(1973年才引入)，打者一定要上場守備，因此例行賽維持二刀流非常考驗體能，服從教練團的調度也就更形重要。很不幸的是貝比魯斯這兩樣都不及格。

貝比魯斯是個胖哥，他的身手異常靈敏，但他生活習慣很差，平日好酒好肉不離口，經常熬夜喝個通宵，即使他天賦異稟，如此揮霍體能還是令人搖頭。其次是缺乏紀律，貝比魯斯是個難以管教的球員，他常常不服教練團調遣，違規夾帶零食到更衣室，在比賽中大吃大喝，這也迫使紅襪最後將他賣給洋基。

最後一個原因就是貝比魯斯自己很想要打擊，其實他17歲時就有第一次抉擇，他從野手轉成投手，曾經連兩季超過20勝，但還是對打擊念念不忘。一直轉隊洋基那年他25歲，才又轉回全職打者。

成為全職打者的第一年，貝比魯斯以單季54轟連霸全壘打王(第2名僅19轟)，拉開了「大球時代」的序幕，也奠定他棒球之神的不朽地位。

(中時電子報)