1周內2起兒童急病意外 南市警即刻救援

台南市警方一周內兩次即刻救援，將兩名急病的小朋友送醫救治，挽回兩條小生命。（莊曜聰翻攝）

友善列印
中時

4日是連續假期第一天，也是兒童節，不少風景區都推出活動免費招待孩童入園遊憩，歡度屬於兒童的節日，台南市永康、新營警分局轄區內近1周內發生2起兒童急病意外，幸賴員警飛車馳援將人緊急送醫，救回一命，稱職扮演「人民保母」角色。

家住新營的6歲黃小弟，1日午間在家中午睡時，突然癱瘓抽搐、渾身發熱發紅翻白眼，黃父不知如何是好，抱著小孩衝入附近的太宮派出所求救，緊張大喊「救救我的孩子」，員警陳國益、周韋成見情況危急，立刻駕駛巡邏車，沿路鳴笛，將黃小弟送往柳營奇美醫院，醫師診斷是高燒引起的熱痙攣，診治後並無大礙。

上月30日深夜，永康分局永信派出所員警吳青原、陳冠甫執行巡邏勤務時，迎面一輛小客車突然疾駛而來攔路，嚇了2人一跳，蘇姓駕駛下車一臉倉皇，向員警表示女兒在車上突然沒了呼吸心跳，員警見情況十萬火急，連忙催促蘇男妻子抱孩子上車，鳴笛一路狂飆，3 分鐘內抵達3.5公里外的永康奇美醫院，經搶救後恢復意識救回一命。

蘇小妹因患感冒未痊癒，又因胃痙攣引發不適，一度沒有呼吸心跳，情況危殆，幸好及時送醫，才未在兒童節前造成遺憾；南市警察局長黃宗仁表示，員警能在勤務中主動積極協助民眾，並且當機立斷以最有效率的方式救人於危難，體現員警「視民如親」的精神，值得表彰。

(中時)

趙傳回母校高歌 我很醜可是我很… 色老闆假好心 藉口消災摸下體 判…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。