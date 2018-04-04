1周內2起兒童急病意外 南市警即刻救援

2018年04月04日 11:14 中時 莊曜聰

4日是連續假期第一天，也是兒童節，不少風景區都推出活動免費招待孩童入園遊憩，歡度屬於兒童的節日，台南市永康、新營警分局轄區內近1周內發生2起兒童急病意外，幸賴員警飛車馳援將人緊急送醫，救回一命，稱職扮演「人民保母」角色。

家住新營的6歲黃小弟，1日午間在家中午睡時，突然癱瘓抽搐、渾身發熱發紅翻白眼，黃父不知如何是好，抱著小孩衝入附近的太宮派出所求救，緊張大喊「救救我的孩子」，員警陳國益、周韋成見情況危急，立刻駕駛巡邏車，沿路鳴笛，將黃小弟送往柳營奇美醫院，醫師診斷是高燒引起的熱痙攣，診治後並無大礙。

上月30日深夜，永康分局永信派出所員警吳青原、陳冠甫執行巡邏勤務時，迎面一輛小客車突然疾駛而來攔路，嚇了2人一跳，蘇姓駕駛下車一臉倉皇，向員警表示女兒在車上突然沒了呼吸心跳，員警見情況十萬火急，連忙催促蘇男妻子抱孩子上車，鳴笛一路狂飆，3 分鐘內抵達3.5公里外的永康奇美醫院，經搶救後恢復意識救回一命。

蘇小妹因患感冒未痊癒，又因胃痙攣引發不適，一度沒有呼吸心跳，情況危殆，幸好及時送醫，才未在兒童節前造成遺憾；南市警察局長黃宗仁表示，員警能在勤務中主動積極協助民眾，並且當機立斷以最有效率的方式救人於危難，體現員警「視民如親」的精神，值得表彰。

(中時)