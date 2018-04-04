母送女戒指祝國考順利 竟卡戒求助消防隊

消防員小心翼翼，以切割方式破壞戒指，才順利把戒指遺除。（呂妍庭翻攝）

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消防員小心翼翼，以切割方式破壞戒指，才順利把戒指遺除。（呂妍庭翻攝）

嘉義市一位母親為預祝要參加國考的女兒考運順利，買了戒指給女兒，雖指圍不合，但黃姓女子仍開心戴上，沒想到卻出現「卡戒」狀況，黃女手指還因此腫脹，黃母馬上帶著女兒向鄰近的消防隊求救，經消防員小心翼翼，以切割方式破壞戒指，才順利把戒指遺除，讓母女倆鬆了一口氣。

3日傍晚5點多，黃母帶著21歲的女兒到政府消防局德安分隊求救，指女兒戒指拔不下來，手指已紅腫疼痛，經消防隊員了解，得知黃母為祝女兒國考順利，特地送她一只雙環戒指套在左手食指，盼女兒「時來運轉」，卻因戒指不合指圍而卡戒。

分隊人員查看黃女情況，發現黃女手指腫脹十分嚴重，經溝通後取得黃母同意破壞戒指只求女兒平安，分隊同仁立即取出卡戒破壞器材，由於戒指接觸面積較小，操作過程稍有不慎極有可能傷害到黃女，消防員先以墊片保護手指，再採用小型刻磨機用切割方式破壞，搭配兩支老虎鉗撐開，才順利移除戒指，讓母女鬆了一口氣，連聲感謝消防員的幫忙。

嘉義市政府消防局呼籲，民眾如因卡戒有手指腫脹情形，千萬不要強行摘下，可利用地心引力原理將手部抬高過心臟，等到手指些許消腫後再摘下，或使用沙拉油、嬰兒油或肥皂等潤滑脫除，如真的無法解決，可向各地消防分隊尋求協助。

(中時)

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