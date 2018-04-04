今明兩日天氣穩定 周六轉涼低溫下探13度

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中時

連假第一天就是穩定的好天氣！氣象局指出，今（4）日天氣和昨日一樣大致晴朗，白天各地高溫都在27度以上，明天也會是相對穩定的天氣，但到了後天受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，中午過後氣溫逐漸下降，周六、日明顯轉涼，中部以北及東北部低溫將下探至13度。

氣象局指出，今天中午過後，大台北地區及桃園以南山區有機會出現熱對流發展，帶來局部的短暫陣雨，東半部地區依然有有零星短暫降雨；溫度方面，各地低溫在19~23度，白天溫暖甚至悶熱，各地高溫都在27度以上，西半部更可以來到30、31度，明天天氣亦相對穩定，大台北地區及桃園以南山區午後有機會出現局部短暫陣雨，東半部則是不定時會有零星的降雨。

但到了周五，受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，各地降雨機率提高，中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，上午各地仍較為溫暖，不過中午過後氣溫將會由北往南逐漸下降。

周六到下周日，天氣將會明顯轉涼、轉冷，中部以北及東北部低溫將下探至13、14度，其他地方則在15、16度；由於周六乾空氣南下、降雨趨緩，西半部轉為多雲可見陽光的天氣，東半部地區的降雨也會變得局部些，下周日各地大多為多雲到晴的天氣，只剩東半部地區有零星短暫雨。

(中時)

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