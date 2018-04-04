72億換清靜！美低噪超音速客機2021首航

2018年04月04日 11:19 中時電子報 楊幼蘭

美國航太總署（NASA）以2.5億美元（約72億台幣）的代價，選定由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）設計，打造並測試一款目前名為「X-飛機」（X-plane）的超音速客機。

根據NASA官網與《大眾機械》（Popular Mechanics）網4日報導，按照合約，洛馬將從4月2日起，到2021年12月31日為止，完成這項打造計畫，而首飛日期預定在2021年夏天。

這款飛機大小約如F-16戰機，由於形狀瘦長，可以達到大幅降低音爆的效果。

未來它不會有音爆問題，發出的聲音大概只有像關車門般大。而它將在5.5萬英尺（1.7萬公尺）的高空，以高達1.4馬赫，約940英里（約1,500公里）的時速翱翔。

在洛馬的構思下，這款超音速飛機將取用其他噴射軍機的零組件。如T-38教練機的座艙罩、F-16的起落架，還有波音F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機的GE 414-400發動機等。也因此，它的價格會相當合理。

2021年底洛馬交機後，NASA將進行試飛，以證明低噪音超音速技術確實如設計般可行，還有它在美國國家空域系統（National Airspace System，NAS）下能安全而有效地運作。

從2022年中起，NASA將在特定的美國城市試飛X-飛機，收集有關各社區對飛行反應的資料。而相關資料將提供給美國及國際飛航監管機構參考，看它是否符合商用客機的噪音規定。一旦這款飛機通過相關規定，未來商用貨運與客運將邁入超音速的新時代。

(中時電子報)