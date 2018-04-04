深綠選區蔡英文民調僅他們一半 黃智賢：2020賴清德最大對手是...

賴清德（右）、蔡英文。（本報系資料照片）

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中時電子報

行政院長賴清德近日一席話「我確實是台獨工作者」引發議論，政治評論家黃智賢痛批照理講行政院長沒資格講兩岸關係，總統才可以開的口。那他在僭越什麼？直言「賴清德的算盤」當然是自己選2020總統大位。然而全台大咖政客裡，就連深綠的台南和高雄，蔡英文的民調也只有他倆的一半，一是賴清德，而他最大的對手，不是國民黨，也不是蔡英文，而是柯文哲。

黃智賢表示不論原因，全台灣的大咖政客裡，現在是賴清德和柯文哲的民調最突出。即使在最深綠的台南和高雄，蔡英文的民調，也只有他們的一半。賴清德卡到行政院長這個位子，難道是為了幫蔡英文2020連任？當然不！

賴清德1959年出生。如果他2020不選，等到2024，他已經65歲。好退休了，還選什麼？所以他要的，當然是自己選2020總統大位。以蔡英文民調之低，賴清德當然要趁這個時刻，鞏固自己在深綠的皇太子地位。

賴清德要逼宮蔡英文，並沒有那麼難。不但蔡英文民調低，而且賴清德身後，有民進黨最有權勢的新潮流。對民進黨和深綠來說，更有性別優勢。政治魅力，以及和民進黨的關係，更是天差地遠。2020賴清德最大的對手，不是國民黨，也不是蔡英文，而是柯文哲。

柯文哲的優勢，是他的無厘頭喜感，以及年輕人的支持。雖然他是深綠，可是他既可以突然大喊兩岸一家親，也可以對藍營選民示好。他渾身的台味，讓中南部選民根本把他當明星。在全台灣的支持度，每個縣市都和賴清德旗鼓相當。如果柯文哲要選2020，才真正會威脅賴清德。

也因如此，賴清德要向全台灣的深綠支持者，敲釘轉角的展示肌肉和忠誠。「我才是台獨的自己人！」選舉盤算是一回事。悲哀的是，民主和法治在台灣，已經完全不存在了。賴清德開口閉口「中國」如何，「台灣」如何，說「中國要併吞台灣」。行政院長公然違反憲法說支持台獨，而竟然沒有政治後果。台灣，哪裡還有民主？

(中時電子報)

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文章來源：黃智賢 臉書

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