台北捷運觀察地圖掀戰火 天母人：這3區是「化外之地」

2018年04月04日 11:34 中時電子報 簡怡欣

在台北就讀大學3年的台中網友，整理出中部人的台北觀察地圖。(圖/取自 大學生論壇「嘰咕Park」)

台北捷運便利，是許多旅客出遊選擇搭乘工作。隨著春節連假開始，有台北大學生在網路論壇整理出捷運觀察地圖，分享捷運各站旅遊資訊，卻意外掀起各地網友戰火，紛紛列出自己眼中的大台北地區印象。

一名在台北就讀大學3年的台中網友，根據台北捷運沿線整理各站著名景點。像是台北車站是「迷宮，外地人出不去」、劍潭「士林夜市在這裡，不要被騙了」、新北投「台北人的澡堂」、淡水「台北人的郊區」、龍山寺「可拜月老」、中正紀念堂「出錯出口得繞一大圈」、板橋「聖誕節超多人」等等。

板橋網友整理出台北觀察地圖。(圖/取自 大學生論壇「嘰咕Park」)

天母網友整理出台北觀察地圖，「身為天母的我們就決定來加入這場戰爭」。(圖/取自 大學生論壇「嘰咕Park」)

台北捷運觀察地圖掀起討論，吸引各地網友紛紛自製板橋人、天母人、南部人眼中的台北印象。板橋人認為，西門「台北的入口」、台北車站「轉車用」、府中「板橋的西門町」、亞東醫院「看小病用的」、劍潭「來這不如去湳雅夜市」、文湖線「這邊好像沒有來的必要」。

天母人表示，芝山到石牌一帶「天母的入口」、大橋頭一帶「工業區大集合」，從民權西路、西門、國父紀念館、到古亭等「工作才會去的區、人群恐懼高能區」，大直、板橋、萬芳等3地區則直接被歸類為「化外之地」。

而南部人版本的捷運地圖，公館「以為在市中心」、信義安和「看到信義兩個字就是想到有錢人」、大直「明星議員都在這裡被捉姦」、南港展覽館「看演唱會用的」、動物園跟西門町是「畢業旅行的回憶」。此外，還有網友整理出網美眼中的台北地圖，中山「初級網美練等區」、信義線「網美雨備區」、三重「網美沙漠」。

(中時電子報)