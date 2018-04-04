北捷聯開宅闖關標售不當公宅？丁守中：柯P政策錯亂

台北市長參選人丁守中。

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中時電子報
綜合報導

針對媒體報導，台北市政府不顧外界質疑，打算闖關標售捷運辛亥站交10、新莊線菜寮站捷4基地聯開案分回住宅，台北市長參選人丁守中表示，柯市府明明對外宣稱力推只租不賣的公宅政策，甚至4年編了納稅人新台幣1422億蓋公宅，現在卻以各種理由想要賣公宅，根本是政策錯亂。

丁守中表示，台北市公宅租不出去，就該檢討公宅坪數規劃是否符合市場需求。如果原因是聯開宅租金高，市府可以降租金，「長期持有產值還在啊」！

他質疑，市府選在此時市場不景氣時打算賤賣房產，只是少了平衡出租市場的工具，另一方面，柯P又忙著溝通協調，打算大舉蓋公宅，「哪有這麼政䇿錯亂的政府」？

丁守中今天是在臉書PO文做了以上表示。他也指出，過去國宅時代，抽籤買到國宅者如中樂透，政府為照顧弱勢及青年族群，住宅政策才改採只租不賣的公宅方式，便宜提供給合條件的市民。

丁守中批評，去年底媒體即報導，台北捷運聯開宅台北橋站和小碧潭站共100戶公宅因長期租不出去，預估每月損失238萬多元租金，所以市府規畫台北橋站53戶在今年初開始公開標售；今天又打算將辛亥站交10和新莊線菜寮站捷4基地聯開案分回的18戶住宅、9席車位出售，政策自相矛盾，當然讓議員與民眾產生高度質疑。

(中時電子報)

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