揪感心! 韓國歐巴丟護照 警主動送上門給他大驚喜

2018年04月04日 12:49 中時 盧金足

來自韓國的36歲宋姓男子到台灣旅遊，與台灣友人在台中市西屯區一家餐廳用餐後，不慎將包包遺忘在餐廳，餐廳人員熱心送至派出所，員警查看包包內有護照及錢包，得知失主為韓國「歐巴」，且才剛入境台灣，但未發現失主聯繫方式，推測韓籍遊客可能住在西屯逢甲商圈附近飯店，經一家家查詢，終於找到失主，不諳中文的「歐巴」大為驚喜，透過台灣友人轉達對警察的感謝之意。

警察局第6分局西屯派出所警員謝雅雯接獲民眾報案，表示在西屯區福星北路上的餐廳拾得一個包包，熱心送至派出所，員警查看包包內有護照及錢包，得知失主為韓國「歐巴」，護照對於外籍旅客至為重要，員警想方設法找出失主，研判失主可能住在該餐廳附近飯店，以電話用心查詢附近飯店。

皇天不負苦心人，經過數小時後，在一家飯店詢問到該包包的失主為其住宿旅客，通知該失主前來認領，失主宋先生與他的台灣友人，到派出所看到包包，護照和金錢毫無短缺，原本緊張的神情，終露出放心的笑容。

韓籍宋姓男子表示，他剛到台灣，晚上用餐後粗心將包包放在餐廳忘記帶走，發現時非常緊張，不知該如何是好也未報案，沒想到竟然是警察會先找到他，對台灣之旅充滿感謝，很 佩服台灣員警的能力和人情味，與友人頻頻向警方道謝。

(中時)