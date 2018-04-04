雲林首創祖孫托育加倍補助 兩年2271人受惠

雲林縣府祖孫托育訓練課程及補助很受肯定。（許素惠攝）

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雲林縣府全國首創「祖孫托育加倍補助」反應熱烈，4日上午縣長李進勇和獲托育補助的祖孫們「三代同堂」，阿公、阿嬤一起泡牛奶、抱金孫，齊聚共度兒童節，強調有爺奶照顧是孩子最好的禮物。

佳瑩舞蹈團帶來塞上行歌及戲娃揭開熱烈序幕，祖孫托育班的爺奶同學們又再相聚，回味當時上課情景，大家也一起帶孫來獻寶，活動現場辦理寶寶爬行活動、搬搬樂活動、手做體驗區、圖書玩具行動車..等，讓阿公、阿嬤帶孫子參加各項趣味競賽，滿滿的幸福滋味。

李進勇指出，幼兒出生率低與少子化的現況，是目前施政上所面臨的重要課題之一，他就任以來首推「含飴弄孫享幸福，補助加倍愛無限」，讓年輕人有利生育、養育、教育之良好環境，及落實對托育服務的政策，目前幼兒方面除了打造「保母辦登記，托育有保障，寶貝有補助」雲林新三寶計畫，為顧及民眾托育需求，今年再開辦12期祖孫托育人員訓練課程，造福有托育需求之祖父母，以減輕家庭托育負擔，也期待可以讓年輕人無後顧之憂，努力打拼，創造幸福的未來。

社會處長徐忠徹表示，這兩年開辦祖孫托育人員訓練課程，大家皆非常踴躍參加，2016年及2017年度課程業已完滿結業，領取結業證書計1334位，可見本縣阿公、阿嬤愛讀書、愛孫子的心不可言喻，自2016年開辦以來領取祖孫托育加倍補助共計有2271位阿公、阿嬤，總補助金額3588萬4000元。

祖孫托育補助對象及資格係為幼兒父母雙方皆就業，綜合所得稅未超過20%，無法自行照顧家中未滿2歲幼兒，送請有托育人員訓練課程結業證書之祖父母照顧，且祖父母及幼兒設籍並實際托育雲林縣者，每月可領4000元到1萬元不等的補助，詳情請洽雲林縣政府社會處，電話：(05)552-3374或山線居家托育服務中心電話：(05)536-0245或海線居家托育服務中心電話：(05)632-6028。

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