大媽硬闖商務艙「霸佔3機位」勸不離…遇正義哥下場慘

2018年04月04日 11:43 中時電子報 林郁庭

最後大媽才因此被罵跑，再次乖乖回到原位上。（圖/翻攝自Bruce Lam 臉書）

大媽硬闖商務艙「霸佔3機位」勸不離…遇正義哥下場超慘。（影/取自Bruce Lam 臉書）

厚臉皮無極限！亞洲航空（ Air Asia ）上周一架由馬來西亞吉隆坡飛往香港的班機，出現一位自動為自己「升等」的大媽，更一次霸佔3個機位平躺。空服員在一旁也屢勸不聽，直到一名正義哥出面制止，當著大媽的面痛批「不知恥」，才得以終止這場鬧劇。

亞洲航空日前從吉隆坡飛往香港的廉航班機上，一名大媽在班機起飛前，擅自闖入商務艙「自行升等」，還一次霸佔3 個座位，好讓整個人可以爽躺在椅子上悠閒滑手機。空服員發現後，立刻上前勸說，解釋商務艙必須加價才能使用，大媽卻因此和空服員起爭執，但最後走回自己的位子。

飛機起飛後，大媽又再度回到商務艙霸占位，空服員見了再次勸說無效，當時也在班機上一名正義哥挺身而出，對大媽怒嗆：「不想被人鬧就不要做醜事，幾十歲的人都這樣，做個文明人吧。要空姐第三次叫妳不要坐在這裡，妳仍要上來。」大媽馬上氣回：「關你屁事！」林匡正馬上回道：「不關我的事我也要說，因為妳不知恥。」最後大媽才因此被罵跑，乖乖回到原位上。

據了解，這一名正義哥是知名香港網台主持人兼作家林匡正，事後他在臉書表示，因為同在一機艙內，早看不下去大媽的行為，只好站指責這位不知廉恥的大媽，他說，「因為平常待人的溫文態度待之，只會令對方變本加厲，因此只好用上較惡的語氣來勸大媽改正其不當行為。」許多網友看了po文內容，也紛紛誇讚林匡正，迄今已吸引1.3萬人次按讚。

(中時電子報)