弱勢孩子被迫提早長大 最擔心家中經濟

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中時

童年本該是最無憂無慮的時光，兒童節也是孩子們最期待的節日，但許多經濟弱勢家庭的孩子卻被迫要提早面對人生的現實，在逆境中奮力前行。根據基督教救助協會《105學年度1919陪讀計畫成果報告》顯示，救助協會所資助的陪讀班中，孩子最擔心的事，以「家中的經濟」居第一，其次才是課業問題。

住在屏東霧台鄉好茶村的小婷（化名），她的爸爸從職業軍人退伍後，在外做臨時工，媽媽因借貸無法償還，房子被法拍，最後罹患憂鬰症，父母感情不睦加上債務等多重弱勢問題，造成她在人際與溝通上有嚴重障礙，在小三時進入基督教救助協會為了為弱勢家庭兒少開辦的「1919陪讀計畫」。

陪讀老師陳秀慧描述，小婷剛開始非常安靜，一度被誤認為不會說話，第一次開口說話時，又急又快還口吃，「好像要把壓抑許久的話，一次全部說完，卻又詞不達意」。在一次家訪中，陳秀慧才發現小婷家的困境，除了極力勸說小婷母親吃藥控制病情，也利用樂器學習、音樂律動及遊戲治療，對小婷進行輔導。

1、2年後，小婷從沉默寡言的孩子變得開朗活潑，漸漸走出自己的世界，變得喜好發問、熱愛閱讀，功課突飛猛進，陳秀慧描述，小婷小六時已進步到全班前3名，升上國中後的成績更是幾乎都全班第一，更成為陪讀班不可或缺的好幫手。

小婷母親看到女兒的改變後非常感動，也親自到陪讀班了解小婷的改變，現在小婷母親病況好轉，與小婷父親的感情也漸漸修復，雖然家中現在還是債台高築，但至少已不是高風險家庭了。

「1919陪讀計畫」14年來累計資助3.6萬人次的孩子。105學年度，陪讀計畫資助169間國小班、62間國中班，總共有2951位弱勢家庭學生，發現有34.14％的孩子最擔心家裡的經濟，其次課業問題佔14.5％，而父母的工作也成了孩子的煩惱，佔10.58％。有近5成的孩子因家裡有特殊狀況，無法在相對安穩的家庭環境中成長，面對家人生病、過世、失業、負債、家暴、自殺、吸毒、酗酒、賭博、入獄等問題。

為了持續協助弱勢學生，基督教救助協會預計今年9月到明年8月持續設立237班陪讀班，資助2850名弱勢家庭的孩子，提供免費課輔、品格教育、多元才藝、營養晚餐與家庭關懷，並呼籲社會大眾能踴躍支持1919陪讀計畫，讓更多「小婷」能在陪讀班的保護傘下，健康成長，迎向希望的明天。

(中時)

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