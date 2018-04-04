MLB》歐蘇納炸首轟 破釀酒人主場最遠全壘打紀錄

歐蘇納(中)炸裂本季首轟，打破釀酒人主場紀錄。(美聯社)

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中時電子報

歐蘇納(Marcell Ozuna)季前被馬林魚送到紅雀，扛起球隊第四棒要角，長打實力備受期待，歐蘇納也漸證明身價，紅雀今(4日)作客釀酒人主場米勒球場，歐蘇納一棒本季首發全壘打，球飛行距離達474英呎，更改寫米勒球場的最遠全壘打紀錄。

歐蘇納開季連8打數槓龜後，近兩戰都敲安，有越打越好的趨勢。此役紅雀對上釀酒人開幕戰繳6局無失分好投的安德生(Chase Anderson)，1上靠佛勒(Dexter Fowler)和湯米芬姆(Tommy Pham)「背靠背」開轟，取得2比0領先；3上首打席吞K的歐蘇納也跟進，轟出左外野2分炮。

歐蘇納這一擊，球飛到中左外野第二層看台深處，距離479英呎，打破原先由伯朗(Ryan Braun)2015年所創，474英呎的米勒球場最遠全壘打紀錄，並助紅雀取得4比0領先。然而，紅雀雖有3發全壘打助拳，但投手群未能守住優勢。

最後到9下，紅雀僅1分領先，並把關門重任交給里歐尼(Dominic Leone)，他雖連抓2出局，卻被葉利奇(Christian Yelich)轟出追平的陽春炮。更慘的是，里歐尼還沒回過神，面對下一棒伯朗的第1球，就被扛出再見陽春炮，讓釀酒人以1分險勝。

(中時電子報)

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