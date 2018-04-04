文大校長也卡！老董張鏡湖拍桌怒控董事「謀財害命」

2018年04月04日 12:49 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

文化大學資產遭董事掏空！文大董事長張鏡湖控訴部分董事操弄校長遴選，意圖掌控學校，在內神通外鬼及政府某部分不肖官員的配合下，如同電影情節般，想趁他這九旬老翁垂老之時謀財害命！原訂4月9日的董事會目前已有過半董事表態不願參加，校長人事案繼續卡關。

張鏡湖發布聲明表示，他懷抱著非常複雜及難過的心情，要將文化大學的家醜揭露，公諸於世，這是一個活生生侵吞和謀財的醜陋面，他要正式對文大基金會四位董事尹衍樑、李傳洪、張冠群及袁興夏提出控訴。

張鏡湖指出，張冠群及袁興夏是他一手培養的人才，沒有想到竟串通尹衍樑及李傳洪，意圖掏空資產及罷佔文化大學董事會，而且教育部高教司意外的配合演出，令他痛心疾首。

張鏡湖說，去年校長遴選結束後，出現許多黑函攻擊新校長，校內及推廣中心的某些重要同仁更私下告知，張、袁兩董事勾結尹、李兩人，在校長遴選過程動手腳，目的就是要控制新校長，讓新校長仍然維持張及袁在推廣中心的利益，進而讓李傳洪在未來董事會取代他的地位，使李傳洪繼薇閣中小學之後，又有一所大學！

張鏡湖聲明稿提到，他要求張冠群把校長遴選評分表拿給他看，但竟然連董事會及相關業務同仁都叫不動，接下來就如同電影般的謀財害命情節演出，雖說不及害命，但是這種內神通外鬼及政府某部分不肖官員的配合，足以要了他本人及台灣教育發展的命！他要求尹衍樑先生必須表態，到文化大學當董事，是圖什麼？如果沒有跟這些人違法摻和，請表態辭去董事職務。

另外，張鏡湖也指控張冠群及袁興夏吃相難看，「掏空校產還不夠，竟然還想罷佔學校，勾結外人，謀財還要害我這九十歲老人的命，其心之毒！其心可誅！」已自動提請檢察官調查，包括他本人在內，如果有任何違法亂紀掏空之情形，請司法機關嚴懲。

(中時電子報)