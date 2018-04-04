蘇富比春拍落幕 明清御製佛經瓷碗雙破拍賣紀錄

清康熙御製粉紅地琺琅彩開光花卉碗，於今年蘇富比香港春拍會上，賣出2億港幣高價。（圖/新華社）

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中時電子報

據香港文匯報報導，香港蘇富比2018年春季拍賣會於昨日（4/3）進入收官日，首度有3件中國工藝珍品，以打破億元港幣的價格成交。其中，最受外界矚目的兩件瑰寶：清康熙御制粉紅地琺琅彩花卉盌和明宣德御制《大般若波羅蜜多經》，皆以2.39億港幣（約8.87億台幣）落錘成交，雙雙刷新兩類拍賣紀錄。

蘇富比中國瓷器及工藝部資深專家沈恩文表示 :「本次拍賣會是收藏家非常難得的機會，三件作品皆為博物館級。《大般若波羅蜜多經》從明代流傳至今，歷經600年傳承保存完好如新，十分難得。」據了解，目前存世的宣德御制四大部經中，《華嚴經》不知所蹤，《寶積經》及 《涅槃經》藏於台北故宮博物院，只有這套《般若經》被私人藏有。

珍貴的明宣德御製大般若波羅蜜多經十卷，也以超過2億港幣的天價拍出。（圖/中新社）

明宣德御製大般若波羅蜜多經十卷，以2.39億港元成交，刷新佛教文獻世界拍賣紀錄。（圖/中新社）

而相傳曾被康熙皇帝使用過的御制粉紅地琺琅彩花卉盌（音同碗），直徑14.7厘米、裝飾中西技法融合的彩繪琺琅彩瓷，碗上的花卉為中國瓷器上罕有的水仙花。蘇富比專家表示，該碗另一大特點在於，其底色採用粉紅色，在現存的清代瓷器僅見過3枚，因此更顯得珍貴。

相傳康熙皇帝曾使用過，清康熙御製粉紅地琺瑯彩開光花卉碗拍出2.3億港幣的高價。（圖/中新社）

除以上兩件作品外，清代錢維城手卷《台山瑞景》也在歷經百餘回激烈爭搶下，以1.47億港幣（約5.46億台幣）售出。沈恩文表示，從此可見，中國古代藝術文化瓷器收藏熱度依然不減，本次春拍也吸引大批來自台灣與海外賣家連線競標，才成功讓頂級藝術品雙雙打破億元大關。

(中時電子報)

文章來源：香港蘇富比2018春拍落槌 首度半日成交3件過億珍品

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