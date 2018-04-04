週日來動物園！看台北赤蛙、穿山甲、水獺比萌趣

中華穿山甲是住在洞穴中晝伏夜出的盔甲精靈。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

台北赤蛙、穿山甲和歐亞水獺或許我們曾在電視、卡通中看過，但你瞭解真實的牠們嗎？無論您是活蹦亂跳的小朋友、或是童心未泯的大朋友，台北市立動物園邀請您抓住連假的尾巴，抽空參加4月8日（星期日）舉辦的「淺山童樂會」闖關活動，讓「淺山」動物朋友們與您一起歡度兒童月！

淺山？淺山到底是哪座山？其實淺山就在你我生活周遭、海拔高度800公尺以下的丘陵地帶，不像都市這般繁華、卻也不如深山靜謐，無論是你我都能很容易親近的郊山公園、或是健行步道，都是淺山的範疇，而這樣淺山的環境裡頭住了許多的好厝邊，但我們卻未必認識牠們。「淺山童樂會」將優先帶您認識台北赤蛙、穿山甲和歐亞水獺！

請大家一起關注歐亞水獺在台灣的生活（大金小金）。（台北市立動物園提供）

在早期的農村社會，嬌小迷人的台北赤蛙依附著農田濕地而生，身上兩條白色背側摺讓他成了田地裡的美麗寶石，但隨著環境變遷、農業型態的改變，台北赤蛙僅剩下零星的小族群，必須立刻展開保育行動來拯救牠！

中華穿山甲是住在洞穴中晝伏夜出的盔甲精靈，早期對牠們的了解非常少，在動物園和野外調查人員努力的研究下，一點一滴的揭開牠們神秘的面紗。此外，動物園配合林務局救傷計畫，來自金們的三隻歐亞水獺，小時候因為開發建設的壓力成為孤兒，希望透過牠們的故事，能喚起更多人關心歐亞水獺的生活。

「買好菜，救好蛙」保護台北赤蛙的棲息環境。（台北市立動物園提供）

參加「淺山童樂會」闖關活動的朋友們，集滿章後前往教育中心前特別設立的淺山保育牆，為了守護淺山好厝邊，您可以選擇「購買友善環境的農產品」支持台北赤蛙的棲息環境、「分享穿山甲的故事」、或「關注歐亞水獺在台灣的生活」。

請在您願意守護的物種保育牆上留下簽名，成為該物種的保育大使，換取專屬徽章及小禮物。最重要的是，不要忘了您的承諾，在人與自然最近的地方留下和諧共處的美好風景。

(中時電子報)

集滿章後前往教育中心前特別設立的淺山保育牆，換取專屬徽章及小禮物。（台北市立動物園提供）

動物園「淺山童樂會」~與台北赤蛙、穿山甲、水獺歡度兒童月。（影片由台北市立動物園製作，取自YouTube）
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