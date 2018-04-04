菲國遣78名詐欺台嫌到大陸 法務部只會喊：遺憾

2018年04月04日 12:46 中時 陳志賢

針對大陸公安4日上午，將78名涉嫌於菲律賓從事跨境電信詐騙的台籍嫌犯，遣送至大陸一事，法務部4日表示，深感遺憾並提出嚴正抗議。

法務部重申，大陸單方偵辦跨境詐騙犯罪，偵查深度與廣度均有不足，徒令主謀及其他共犯逍遙法外，亦無助於犯罪不法所得的追查，更難阻止犯罪集團繼續犯罪，只有兩岸共同合作偵辦，才是打擊電信詐騙犯罪最有效作為。

1月13日在菲國被捕的78名台籍電信詐騙嫌犯，4日清晨被菲國政府交給中國公安，以包機押到天津。圖為台嫌2月間被羈押在菲國警察總部的資料畫面。（中央社）

法務部表示，自2016年4月台嫌在肯亞涉嫌從事電信詐騙案迄今，法務部、陸委會及外交部為研商有效打擊電信詐騙犯罪機制，組成跨部會協商平台。另法務部已修正洗錢防制法、組織犯罪防制條例等多項法案，以完備電信詐騙犯罪偵審法制。

此外，高檢署亦成立「跨境電信詐騙追贓平臺」，負責阻斷跨境電信詐騙及追贓返贓之工作，近來台灣法院對涉及電信詐騙犯罪被告，已依新修正之法律規定，從重科處刑罰，甚至有判處10年有期徒刑之案例，陸方不應再以我方輕縱罪犯，作為將台嫌逕行遣送陸方藉口。

法務部強調，根絕跨境電信詐騙犯罪是兩岸人民共同期待，唯有兩岸共同合作偵辦才能有效打擊犯罪，填補被害人的損失，有效保障兩岸人民的基本權益。

法務部同時也呼籲陸方儘速進行人身自由受限制通報，通知台嫌被關押地點，並請維護其訴訟權益，保障其人身安全與健康，讓家屬赴陸作人道探視，以解家屬焦慮望穿之情。

(中時)