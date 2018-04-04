美公佈對華加徵關稅建議清單 大陸四大權威機構接連發聲

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美國於當地時間3日公布對華301調查徵稅產品建議清單，涉及大陸約500億美元出口，建議稅率為25％。對此，大陸商務部、外交部、駐美大使館、駐世貿組織(WTO)代表團紛紛表達強烈譴責，堅決反對。並稱中方擬立即將美方有關做法訴諸WTO爭端解決機制，並於近日依法對美產品採取同等力度、同等規模的對等措施。

美國貿易代表於當地時間3日公佈對華301調查徵稅建議，並公開徵求意見。對此，大陸商務部表示，美方不顧中方的嚴正交涉，毫無事實依據，公佈徵稅建議，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，中方強烈譴責，堅決反對。美方做法嚴重違反了世貿組織的基本原則和精神，中方擬立即將美方有關做法訴諸世貿組織爭端解決機制。

商務部強調，同時，中方將根據《中華人民共和國對外貿易法》相關規定，準備對美產品採取同等力度、同等規模的對等措施。這些措施，近日將會公佈。「我們有信心、有能力應對美方任何貿易保護主義措施。」

大陸外交部發言人陸慷也批評，此次清單罔顧40年來中美經貿合作互利共贏的本質，罔顧兩國業界的呼聲和消費者的利益，不利於美國國家利益，不利於中國國家利益，也不利於全球經濟利益。

大陸駐美大使館表示，中方強烈譴責、堅決反對美方在毫無事實依據情況下發起對華301調查並公佈徵稅建議。「來而不往非禮也」，中方將立即訴諸世貿組織爭端解決機制。並對美國產品採取同等力度、同等規模的對等措施。希望美方保持理性，著眼長遠，不要在錯誤的道路上越走越遠。

大陸常駐世貿組織(WTO)大使張向晨則表示，美國「301條款」調查報告歪曲事實，東拼西湊，對中方妄加指責。美國的做法嚴重動搖了世貿組織的根基，使多邊貿易體制面臨空前險境。中國呼籲所有世貿組織成員和中國一道，堅決抵制美國的貿易保護主義行徑。

(中時)

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