掃墓也能帶旺你？ 專家解密：這些事一定要做！

2018年04月04日 12:27 中時電子報 余弦妙

圖為中國地理風水研究協會理事長張旭初。(圖/翻攝自張旭初臉書)

清明節一到，許多人都會趁著這一天祭祖掃墓，但你知道其實掃墓也能對你的「事業、財運」有所幫助嗎？根據中國地理風水研究協會理事長張旭初表示，清明節這天算是祖先的「過年」，因此在這天帶著能開運的物品去祭祀掃墓，不僅可以緬懷祖先，還可能讓你接下來一年的運勢超旺。

張旭初表示清明節這天是「祖先們的新年」，因此在這天整個家族一起到墓園祭祀祖先，是能夠帶旺整個家族運勢的，不過要切記不能分成兩次掃墓，只能掃一次墓，掃兩次恐會對家族運勢帶來不好的影響。另外，掃墓時可以帶著平常過年祭祀會拜拜的物品去祭祀如：花生、鮮花、龍眼、開心果等這些能夠祈求運勢變好的祭祀品，鳳梨、紅龜粿等喜氣的物品也可以。此外還有韭菜也是必備物品，用意是可以讓你的好運「長長久久」。

掃墓時必須遵守以下注意事項：

●番茄與芭樂千萬不能拜。

●女性若是遇到生理期要避免，尤其是頭三天是煞氣最重。

●到墓園時不得跨越別人祖先的防墓。

●禁燒銀紙，最好是用福金與刈金。

●掛紙(又稱壓墓紙)一定要用彩色的。

最後，若是在掃墓時也應桌加注意祖先墳墓是否出現破損或裂痕，若是出現在「龍邊」(即墳墓的左邊)就會影響到單數(如老大、老三等)小孩的運勢；若是出現在虎邊(即墳墓的右邊)就會影響家族中女兒的婚姻，也易影響到兒子無法順利娶到「好老婆」。

(中時電子報)