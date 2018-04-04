大陸工商界：積極應對美國挑戰，不會恐懼，也不會束手無策！

2018年04月04日 12:29 中時 楊家鑫

美國公佈對華擬加征關稅的商品建議清單。對此，中國鋼鐵工業協會黨委書記、秘書長劉振江4日回應稱，中國鋼鐵行業堅決支持中國政府應對美國的挑戰，維護中國的利益，「我們也積極應對美國的挑戰，我們不會恐懼，也不會束手無策」。中國國際商會也發表聲明稱，美方做法明顯違反了多邊規則，是對多邊貿易體制的嚴重挑戰，也損害了WTO其他成員的利益。代表中國工商界對此表示堅決反對。

大陸《環球時報》報導指出，此次建議清單包含鐵、合金鋼、不銹鋼等上百種鋼鐵類產品。對此，中國鋼鐵工業協會黨委書記、秘書長劉振江4日表示，「這是美國以保護國內鋼鐵產業為由推行貿易保護主義，破壞WTO規則，擾亂國際貿易秩序。」這種行為對全球鋼鐵產業是傷害，也嚴重損害鋼鐵產品消費者尤其是美國消費者的利益，是損人害己的行為。

報導稱，近年來，鋼鐵貿易已成為中美貿易摩擦的重災區。不過，中國鋼鐵業近期應對美方2016年發起的337調查取得完勝，今年3月19日，美國國際貿易委員會宣佈了仲裁結果，中方在337三個訴點全部勝訴。

劉振江表示「337全部勝訴在當前的貿易大較量背景下很有意義，我們必須沉著應戰，敢於說不，拿起法律和規則的武器，維護自己的利益。」

此外，中國國際商會4日也發表聲明稱，中國工商界堅決支持中國政府有關部門將採取的對等措施，堅決支持中國政府運用法律、經濟和其他一切必要手段對美進行反擊，以捍衛中國企業正當、合法權益，維護多邊經貿體系。

聲明並稱，中國工商界發現，美國存在諸多濫用智慧財產權和所謂安全審查等限制中國企業對美投資的行為，呼籲中國政府採取有針對性的措施，推動營造公平公正的國際營商環境。

(中時)