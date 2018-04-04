金超值！台中花博售票網站上線 早鳥票半價優惠好康

2018年04月04日 12:38 中時 盧金足

台中市年底將舉辦世界花博，迎接國際盛會，目前「早鳥票」正熱烈販售中，票價175元，只要全票的半價。（圖／台中市府提供）

「2018台中世界花卉博覽會」從1月8日正式開始售票，販售通路除統一超商7-Eleven的i bon購票系統及GOMAJI團購網，台中花博售票網站即日起也正式上線，網站推出電子QR Code票券響應環保，想收藏票券的民眾也可選擇實體票寄送；目前「早鳥票」正熱烈販售中，票價175元，只要全票的半價，優惠至4月30日為止，歡迎民眾把握機會購票。

台中市府表示，前往台中花博售票網站後，可點選「一般購票」或「大宗購票」，單次網路購票上限為10張，超過10張者，請點選大宗購票並填寫需求表單，由專人後續服務。

花博售票網站也提供電子QR Code票券供選購，民眾購買後，屆時可以QR Code電子票掃描驗票入園；若想收藏票券，則可點選購買實體票券。

台中花博展期自11月3日起至2019年4月24日，展期長達半年，市府自1月8日推出「最早鳥票」後，引起一陣搶購風潮，現正推出175元的「早鳥票」，只要全票的半價，優惠至4月30日為止，可以在7-Eleven ibon、GOMAJI團購網及花博售票網站購票；票務相關資訊可撥打花博票務免費諮詢專線0809-063727洽詢。

(中時)