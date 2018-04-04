體驗百業祕辛 中市府引領學子接軌職涯

為引領學子接軌職涯，台中市府舉辦「百業體驗」活動。（圖／台中市府提供）

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為讓年輕人及早規劃職涯藍圖，台中市職涯發展中心於4月起辦理「體驗百業，成就夢想」活動，蒐集9大類別、114項職業體驗，並與45家事業單位簽訂交流合作平台，帶領青年朋友透過活潑、多元方式一窺職場環境全貌，深入了解各行業的祕辛與必需職能。

共同響應的事業單位有精密機械、在地重點產業，以及獲得社會企業、B型企業認證的知名廠商等。

勞工局長黃荷婷指出，「體驗百業，成就夢想」活動以建構在學青年的正確職場觀念與認知，跨專業整合各行各業事業單位資源，網羅359個體驗職缺數(包括7項公部門職業體驗及88個體驗名額)，以4至8小時的職場實作體驗，搭配業師的專業帶領方式辦理。

台中市就業服務處長傅晶如強調，百業體驗活動以生活化方式區分為9大類別，提供台中市國中、高中及大學生參與職場實作，以利青年學子順利接軌就業。

例如餐飲外場服務人員，體驗內容從更換工作服、學習特色餐點介紹詞，並模擬向客人介紹、操作點餐機或收銀機、完成點單送交內場廚房作業等一整套流程；以及供餐前服務技巧體驗，包含倒水技巧、擺放餐具、回應顧客服務需求、結帳作業處理等。

傅昌如說，體驗過程中也設計突發狀況處置技巧，例如模擬A客人打翻食物的處理方式、B客人對餐點不滿意的處理方式，讓青年學子體會各職業類別的精隨，以確立職業目標。另為確保體驗人員安全，體驗商家已經勞工局查核，確認2年內未曾發生重大勞資爭議及重大工安事件。

9大類別體驗活動內容包括，日常生活中不可或缺的工作，如餐飲業、銷售人員等；必備專業證照的工作，如汽車技師、職能治療師等；了解「鐵飯碗」不容易的公職人員體驗，包括消防、警察、就業服務員等；利用興趣賺錢的工作，如健身教練、調酒師等。

此外，台中市的在地重點產業，如機械設備工程師、鏟花人員等；「整個城市都是我的攝影棚」的影視產業，包括電影道具製作人員、影像設計師等；體會「當老闆更辛苦」的創業路，包括文創商品、餐飲店等。

「取之社會，用之社會」體驗不凡企業文化，包括社工人員、B型企業員工；感受不起眼的「小螺絲釘」偏偏不可或缺，如會計人員、總務人員體驗。

百業體驗活動每月規劃約10項體驗項目，每次於網站公布最近2個月體驗活動流程，除開放青年及一般學生自由報名外，並將由各學校薦派學生進行體驗，促進青少年職涯發展。

(中時)

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