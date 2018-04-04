談Uber自駕車撞死人事件 唐鳳：用共創增進AI信任

2018年04月04日 13:51 中時 張理國

Uber自駕車上個月在美國亞利桑那州坦佩市發生撞死行人的車禍，引發全球關注，政務委員唐鳳說，破壞信任很容易、建立信任非常困難，所以要建立信任，就是要透明，發生事故時要讓大家能理解為什麼，就像北科大和MIT合作的無人三輪車，用共同創作過程來建立對AI的信任。

電影AI人工智慧及全民公敵，探討人與AI的信任及互動關係，但無人自駕車卻因為Uber自駕車的一起車禍，讓人充滿疑慮。唐鳳表示，Uber自駕車意外，這個個案不太一樣，因為Uber自駕車有方向盤，而方向盤後面還有人，那個人是可以隨時踩剎車的。

唐鳳表示，政府研擬制定「無人載具科技創新實驗條例」草案，希望提供相關研究發展領域，條例內容比Uber自駕車個案還多，包括沒有人在無人載具上時，萬一發生事故，必需能讓社會理解，也就表示在事故發生前就要有對話的能力，不是靠一個人鎖在方向盤後面，發生事情的時候，來幫電腦解釋。

唐鳳說，破壞信任很容易、建立信任非常困難，所以要建立信任，就是要透明，發生事故時要讓大家能理解為什麼，即使沒有事故，也要讓人知道這些技術。

Uber導入AI技術的自駕車發生意外，產生人類的信任問題，唐鳳說，破壞信任很容易、但要建立信任非常困難，要建立信任的方法，就是要透明，也就是發生什麼事，要用大家都看得懂的方式處理，即使在沒有事故發生的時候，民眾也能知道理解。

就像北科大和MIT合作的無人三輪車，透過相對安全的方式來建立對AI的信心，先讓一般的大學生都可以理解，再由大學生解釋給其他更對技術不熟悉的朋友，這樣的方式就是最好的創新擴散模式，也就是在一個相對安全的情況下去發生、再慢慢擴展。

(中時)