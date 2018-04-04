MLB》大谷拿勝投後開轟 貝比魯斯也做到過

大谷翔平敲首轟，本季首度猛打賞。(美聯社)

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中時電子報

兩天前，大谷翔平剛對運動家先發奪得首場勝投，天使今(4日)於主場迎戰印地安人，大谷第二度以打者身分上場，1下首打席就擊出本季首轟，助球隊擴大領先，他拿勝投下一場首局開轟，過去也有人做到過，達成這成就的，就是不斷被拿來當大谷對照組的貝比魯斯(Babe Ruth)。

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據《洛杉磯時報》專欄作家賀南德茲(Dylan Hernandez)報導，1921年26歲效力洋基的貝比魯斯，美國時間6月13日對老虎先發5局奪勝投，隔天14日兩隊再碰頭，他再以3棒中外野手上場，1下首打席就轟出2分炮，助球隊取得2比0領先，最後洋基也以9比6贏球。

相隔近97個年頭，大谷以「二刀流」之姿闖蕩大聯盟，被稱為「日本的貝比魯斯」的他，也做到跟貝比魯斯類似的成就。大谷先發後休息一天，今擔任8棒指定打擊，首度站上天使主場的打擊區，首打席就從印隊先發湯姆林(Josh Tomlin)手中，轟出右外野397英呎的3分炮。

(中時電子報)

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