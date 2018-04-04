健身女神爆奪閨密富二代男友 囂張嗆「妳老公現在是我的了」

2018年04月04日 13:22 中時電子報 吳品瑤

南韓網紅潘南奎身材修長火辣，且五官精緻可人，甚至神似Angelababy，IG擁有60萬人關注，人氣相當高，而她近年往異鄉發展，時常在社群網路上教大家健身，因而有「健身女神」美稱，然近來她卻莫名關閉了苦心經營許久的帳號，之後爆出潘南奎橫刀奪愛，對象是閨密的富二代男友，還傳她嗆聲：「妳老公現在是我男友了」，挨轟囂張。

有網友向「國內外白富美揭密」微博帳號爆料，指性感女神潘南奎戀愛中，只是不是一般而是小三竄上位，對象是80後創業家、大陸富二代藍柏林，該網友指稱潘南奎知道男方是閨密男友還硬搶，「到手」後還傳訊給閨密說：「妳老公現在是我的男友了，希望妳別生氣喔！」，強調自己認識很多富二代，然唯有藍柏林是真愛，讓閨密怒極將對話截圖po網公開。

驚人的是，橫刀奪愛事件爆發後，潘南奎選擇關帳號低調，然男方卻跳出來澄清，表示自己跟前女友Mandy交往沒幾天就分手，結果幾個月後，女方竟告知懷孕，讓藍柏林傻眼直呼：「有本事就不要再來煩我們，真的噁心！」。

而事件延燒數日後，又有消息爆出，其實無論Mandy或潘南奎，都是所謂的「外圍女」，女神的前男友還是藍柏林的哥兒們，引發網友狂罵，直呼「搶人家老公還秀恩愛？這種韓國女人也太不要臉了！」、「韓國的富二代市場競爭比較激烈，潘南奎這是出走謀發展」，還笑稱富二代們大家都是「婊兄弟」。

(中時電子報)