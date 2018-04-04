C86碩果僅存樂團 The Wedding Present 4／15首度來台

2018年04月04日 14:23 中時 潘鈺楨

The Wedding Present 4月15日首度來台。（海波浪提供）

英國指標性傳奇樂團The Wedding Present成軍超過三十年，將在4月15日於The Wall Live House與台灣粉絲首度碰面，這回抵台不僅帶來重新演繹的出道作品《George Best》，要讓所有人感受他們經過時間打磨，更加鏗鏘有力的搖滾精神。

關於The Wedding Present，1986年的夏天著名的音樂媒體 NME推出一捲名為《C86》的卡帶合輯，內容大多是Indie-Pop、Post-Punk或是Jangle-Pop類型的獨立音樂，在那個仍封閉的年代裡完全沒有人看好，卻意外成為顛覆樂壇的新另類之聲，當時被收錄在卡帶B面最後一曲〈This Boy Can Wait〉也讓世人看見了The Wedding Present的光芒。

隨著時間、世代還有潮流的更迭，青春洋溢卻又酷到骨子裡去的經典《C86》被後世樂團不斷的推崇，還有多位樂評們的力薦，足以證明它不只是一捲卡帶，而是代表Indie-Pop精神的重要標的，而碩果僅存的C86樂團，則是未曾遠離天真浪漫 Indie Pop 路線，正是即將首次訪台的 The Wedding Present。

主唱David Gedge透過越洋專訪談到：「即使成軍超過了30年，The Wedding Presents仍不斷前進，持續做出更好的作品。不過我們出道的首張專輯《George Best》裡，有一種初生之犢的魅力。」事實上David Gedge曾對NME雜誌記者透露「在某種程度上，《George Best》是一張有缺陷的專輯，它像是一群年輕人「試著」創造出些什麼，而不是「達到」什麼。」

當時的《George Best》並不是一張完美的專輯，但你能在其中聽見熱忱與野心，當時人們對於主流音樂不再抱有期望，反而對於「另類」音樂產生了興趣，《George Best》可以說是出現在對的時機。然而經過時間的淬煉，這張專輯在2017年迎來第30周年，The Wedding Present宣布重新踏入錄音室重新錄製《George Best》，於2018年啟動亞洲巡迴，而台灣也幸運的被列為其中一站。

細數 The Wedding Present 生涯逾30年，除了備受矚目的首作《George Best》之外，《Bizarro》、《Seamonsters》以及《Watusi》也是經典。4月15日The Wedding Present將帶著《George Best》的經典曲目，在台北The Wall重現Indie-Pop盛行的美好光景。

【英國c86傳奇之聲 The Wedding Present 台北演唱會】

日期｜2018年4月15日 (星期日)

時間｜19:30 入場、20:00 開演

地點｜The Wall Live House 台北市羅斯福路四段200號B1

票價｜預售1200元、現場1500元

購票｜博客來http://tickets.books.com.tw/progshow/03010101622867

The Wall https://thewall.tw/shows/the-wedding-present

主辦單位｜海波浪製作 Wave Productions

(中時)