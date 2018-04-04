金門縣府「包船」載鄉親 衝破濃霧平安返鄉

2018年04月04日 13:51 中時 李金生 、中天/ 李俊龍 、中天/

金門縣府「包船」衝破濃霧，平安抵達料羅碼頭。（中天新聞李俊龍攝）

一路上風平浪靜，鄉親旅客好開心！（中天新聞李俊龍攝）

難得搭船回到金門故鄉，旅客紛紛在碼頭拍照留念。（中天新聞李俊龍攝）

搭船回金門故鄉，大家的美好回憶。（中天新聞李俊龍攝）

縣府的貼心服務，讓鄉親覺得好溫馨。（中天新聞李俊龍攝）

立委楊鎮浯協調國防部派遣軍機協助疏運，今天規畫北金線再出動5架次。（李金生攝）

清明連假碰到濃霧來亂，台金線空中交通大受影響，金門縣府「包船」今（4）日一早自台中搭載397位民眾返鄉，立委楊鎮浯也協調國防部再派遣5架次軍機協助疏運，讓旅台鄉親順利回家。

進入霧季的金門，連2天碰到濃霧攪局，尚義機場開開關關，昨天上午全部停飛，直到中午才開場恢復起降，加班機一直開到深夜12時，忙壞各航空公司，候機民眾也累得哇哇叫。

今天一早金門依然霧氣瀰漫，還好9時以後天氣好轉，尚義機場正常起降，才讓候機的旅客鬆了一口氣。但不斷湧進的人潮仍讓疏運狀況十分緊張，台北、金門兩地的候補旅客就有數百人之多。

立委楊鎮浯已協調國防部派遣軍機在松山機場待命，繼昨天出動4架次協助疏運之後，今天預定再開出北金線5架次，希望天候許可時，順利起飛搭載民眾返鄉。

縣府事先規畫的「包船」疏運作業，昨晚自台中搭載397位鄉親，今早抵達金門料羅港，雖然時間長達10小時，但全程風平浪靜，航行和泊岸均不受濃霧太大影響，還可重溫昔日坐「開口笑」登陸艇往返台金兩地的日子，仍讓許多鄉親覺得很不錯。

一位鄉親更表示，他們一家9口返鄉過節，光是機票來回就要近4萬元，但若是改搭船，單程小孩300元、大人500元，不用7000元就可以輕鬆來回，可說是搭機外的划算好選擇。

縣長陳福海一早就偕縣府秘書長林德恭等人赴料羅碼頭，迎接返鄉掃墓和祭祖的鄉親，還貼心送上每位鄉親一份早餐，讓大家都好開心！

(中時)