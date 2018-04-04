神奇倒掛金鉤 C羅：我沒想到會進！

C羅對尤文踢進兩球，帶領皇馬客場3比0大勝。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

「世界足球先生」C.羅納多（Cristiano Ronaldo）今天在歐冠8強對陣義甲冠軍尤文圖斯時，踢進精彩的倒掛金鉤，連主場尤文球迷都不禁向他喝彩致敬。結果C羅賽後竟說，那次倒掛金鉤射門會進，連他自己都沒想到！

歐冠8強開鑼 皇馬客場3球完封尤文

「那是顆很棒的進球，我能怎麼說呢？簡直是異想天開啊，連我都沒指望會進，」C羅說：「我們的表現也很令人驚豔，能對尤文這樣的強隊攻入3球，當然我很高興能以兩顆進球幫助球隊，真是個美妙的夜晚。」

C羅以精彩的倒掛金鉤，攻入皇馬的第2球。（路透）

Ｃ羅這顆進球絕對精彩，連皇馬教頭席丹（Zinedine Zidane）都不禁要老王賣瓜，談起自己2002年歐冠決賽在格拉斯哥對陣勒沃庫森時，踢進的那顆左腳凌空遠射致勝球。

「羅納多的倒掛金鉤？我在格拉斯哥的那顆進球比較棒啦！」席丹說：「當然他的狀況非常好，隊友也非常開心能跟他並肩作戰，我對他和全隊的表現都很滿意。」

C羅開賽不到3分鐘就踢開尤文大門，讓他成為歐冠賽史首位連10場進球的傳奇，超越荷蘭名將范尼斯特魯伊（Ruud van Nistelrooy）的9場。而在梅開二度之後，他也將自己保持的生涯歐冠進球紀錄推進到119球。

(中時電子報)

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