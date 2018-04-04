病童化身小神廚做披薩 家扶兒啖牛排度婦幼節

繪本老師與病童、慢飛天使等分享《一塊披薩一塊錢》故事。（王文吉攝）

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童傳盛基金會塑夢坊的慢飛天使也到場同樂。（王文吉攝）
童綜合醫院住院病童捏黏土做披薩。（王文吉攝）
熔岩燒牛排館免費招待100位家扶親子吃牛排。（北台中家扶中心提供）
北台中家扶中心代表致贈感謝狀，感謝熔岩燒牛排館董事長朱松發招待家扶家庭吃牛排。（北台中家扶中心提供）

為讓住院病童與陪伴的家長都能感受到婦幼節歡樂氣氛，童綜合醫院4日在兒童病房舉辦「愛與分享，祝福好童年」活動，由繪本老師帶領病童一同進入想像力的世界，並邀請童傳盛基金會塑夢坊的慢飛天使一起同樂，分組教小朋友動手做繪本裡出現的披薩，最後拼湊成大披薩，完整作品將於醫院1樓大廳展出。

海灣故事文化創意協會的趓趓、糖糖、阿凱等3位繪本老師設計《一塊披薩一塊錢》故事橋段，並搭配黏土披薩活動，讓參與的小朋友樂在其中；現場有30多名病童、家屬與塑夢坊學員參與，大家戴著彩色廚師帽聽故事，之後動手捏黏土做披薩，在老師的幫助下，每位孩童利用不同顏色的黏土製作起司、火腿、青豆等配料裝飾，呈現獨一無二的黏土披薩。

童綜合兒醫部主任錢新南表示，因為生病而住院的孩子都是很苦悶的，而且連同家屬都會感到精神上的折磨，很高興有這樣的藝文活動讓小朋友參與，精彩的故事讓家長與孩童闔家共賞，不僅能獲得手做藝品的樂趣也能培養親子關係，是個相當有意義的活動。

熔岩燒牛排館董事長朱松發自幼父喪家境清寒，年僅17歲就隻身到台北打拼，之後從事牛排業，事業有成之餘，他不忘關懷弱勢家庭，特地選在兒童節前夕，招待北台中家扶中心100位親子吃牛排。家扶兒很少有機會可以到牛排館用餐，豐富美味的餐點，讓他們大快朵頤，直說這是他們吃過最豐盛的兒童節大餐了。

(中時)

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