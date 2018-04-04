2018年04月04日 13:44 中時電子報 莊楚雯

台北農產運銷公司春節後20天休市11天，引發產銷調節失衡，導致菜價暴跌，北農難辭其咎，總經理吳音寧不適任質疑聲浪不斷，最終保住總座之位，引發外界議論。昨天吳音寧在臉書PO出「洋蔥文」，比較本土洋蔥與進口洋蔥差異，宣傳國貨，此文一出卻引發反效果。吳音寧在文中發問「將洋蔥喻為臉皮，你選皮厚的還是皮薄？」遭網友酸「我只知道你臉皮比洋蔥還厚」，並譏笑她是「250萬小編」！

「年薪250萬小編」吳音寧發洋蔥文 網酸：學你主子嗎（資料照片／王英豪攝）

吳音寧在臉書中寫道，「凌晨三點多，洋蔥拍賣中。進到拍賣市場裡的本土洋蔥，和千里迢迢來台的進口洋蔥，你怎麼選？」首先就外表來說，「進口洋蔥像風行國際的標準審美價值一般，比較符合大眾認為的「漂亮」。但本土產的，有的身型特別壯碩，有的個頭特別矮小，也有兩頭尖尖的，多款多樣，倒是表皮——若比喻為臉皮——通常都比較薄。」請問，你選皮厚的還是皮薄的？

接著，吳音寧對比兩者的運送過程，「進口洋蔥可是在貨櫃裡，沒日沒夜，忍耐過大風大浪的航程，透過全球化的運輸，才能夠抵達此地。本土產的洋蔥呢，今生立足之地，僅海島家鄉，視野所及，頂多從恆春到台北沿途的公路風景。」請問，你要選擇貨櫃還是選擇敞開的公路？

最後，吳音寧在味道上總結「你偏好嗆辣甜美，抑或不在乎，不嗆不辣也不甜？拍賣仍在持續當中……。市場裡的承銷人，出價競標的方向，其實，就依循著你我在消費端的選擇。而你選哪一款？」

對此，網友們留言，「很會寫文章但是專業呢」、「我選擇不發文青廢文的總經理」、「我只選便宜又美又健康的洋蔥，那個便宜我買誰。建議妳拋開一切，回去當作家吧⋯⋯」、「跟小英87％像，學你主子嗎」。

(中時電子報)